Suoni Moderni con il fisarmonicista Adolfo Del Cont

Sabato 3 luglio 2021, alle ore 18.00, nell'Antica Pieve di Montereale Valcellina evento del Fadiesis Accordion Festival, Festival Internazionale Fisarmonicistico organizzato dall'Associazione Musicale Fadiesis, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Pordenone, dal Comune di Montereale Valcellina e dalla Fondazione Friuli.

Il concerto Suoni Moderni, vede protagonista il fisarmonicista Adolfo Del Cont, concertista di fama internazionale e docente al Conservatorio di musica J.Tomadini di Udine.



Dal fisarmonicista friulano, con una ricca esperienza concertistica internazionale, un’affascinante proposta di sonorità moderne e contemporanee, in un contesto di preziosa bellezza rinascimentale.

Musiche originali di Alexander Pushkarenko, Petri Makkonen, Domenico Giannetta, Marius Constant, Anatoly Bilosicki e Viatcheslav Semionov.

La proposta solistica del FAF 2020 porta sulla scena un affermato fisarmonicista friulano, nato ad Aviano, ma ormai da molti anni apprezzato sui palcoscenici di tutto il mondo.



Un’affascinante incursione di sonorità moderne e contemporanee in un raccolto spazio sacro, un mosaico musicale da Italia, Belgio e, in particolare, da paesi come la Finlandia e la Russia, da quelle creative latitudini nord-orientali che continuano a portare originali contributi nel composito universo della fisarmonica. Una folata di contemporaneità che irrompe con i suoi echi, le sue inquietudini, le sue vibrazioni, nella veneranda antichità dell’Antica Pieve di Montereale.Note, evocazioni, emozioni dei nostri tempi, avvolte dalle forme e dai colori del magnifico ciclo pittorico rinascimentale del Calderari: un incontro sorprendente tra linguaggi artistici, epoche lontane, mondi lontanissimi. Musiche originali di Alexander Pushkarenko, Petri Makkonen, Marius Constant, Anatoly Bilosicki e Viatcheslav Semionov, con una composizione di Domenico Giannetta dedicata ad Adolfo Del Cont.Adolfo Del Cont, friulano, ha tenuto numerosi concerti in Europa, Russia e Stati Uniti, distinguendosi in prestigiose stagioni concertistiche internazionali: Amici della musica, Agimus, Muzicka Omladina di Kragujevac, The Music Centre di Detroit, Festival di Geilo (Norvegia) e di Niznij Novgorod (Russia), Carniarmonie, Estate Sulla Riviera in Croazia e molte altre. Il suo repertorio spazia dal barocco alla musica contemporanea, comprendendo anche composizioni a lui dedicate. Ha trascritto per fisarmonica classica opere d’importanti compositori pubblicate dalle edizioni Berben di Ancona. Ha realizzato varie incisioni discografiche, tra le quali il CD “Classic Accordion” – bayan solo, presentato anche su RAI Radio Tre.L'evento è a ingresso libero, nel rispetto delle normative Anti Covid, con prenotazione allo 0434 - 43693 dal lun al ven dalle 9 alle 12 o inviando una mail a eventi@fadiesis.org