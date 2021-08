Super eroi da commedia, burattini per tutte le età

Venerdì 20 agosto Largo San Giorgio, a Pordenone, sarà allietato dallo spettacolo di burattini dal titolo "Super eroi da commedia" portato in scena dalla compagnia Lagrù ragazzi di Fermo. L'evento è inserito sia nella rassegna itinerante "Il teatro c'era una volta" organizzata da Ortoteatro con il prezioso sostegno della Fondazione Friuli che nel cartellone "Scena Bimba" che, grazie alla volontà del Comune di Pordenone, ha allietato tutti i venerdì di luglio e di agosto in centro città.



Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.

L'ingresso dovrà avvenire secondo le disposizioni di legge in vigore al momento della manifestazione.



La vita nella città di Puppet City scorre tranquilla fino a quando non irrompe in scena un nuovo supercattivo che vuole distruggerla.

Un occhio bendato, un cappello a cilindro e una giacca viola sono gli unici segni di riconoscimento. Nessuno sa chi sia, per questo è stato soprannominato Mister X.



Il Sindaco Crunch chiama a raccolta tutti i supereroi che però in men che non si dica vengono sconfitti dalle straordinarie abilità di Mister X.Chi riuscirà ora a salvare il mondo da questa terribile minaccia?L’ultima possibilità è affidarsi ad un gruppo strampalato di burattini mascherati dalle capacità discutibili. Arlecchino “Burattino Invisibile…ma non troppo”, Sandrone “Puzzette Soporifere”, Rugantino “Bastonatore Folle” e Mengone “Testa di Ferro”. Riusciranno a sconfiggere il terribile nemico e ha riportare la pace nel mondo dei burattini?Lo spettacolo trae spunto dalla ricca letteratura supereroistica e ne ribalta le caratteristiche in chiave comica. I superpoteri dei burattini infatti non sono efficaci come quelli dei supereroi da fumetto, anzi, causano disastri a non finire. Il ritmo frenetico accompagna l’azione tra gag e situazioni assurde in un vortice continuo di risate.