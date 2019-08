Super giuria per 'Una voce dal Livenza'

Cresce l’attesa per la finale e la finalissima del Concorso europeo per cantanti emergenti Una voce dal Livenza, promosso da Ensemble Serenissima e inserito nel circuito nazionale Veneto Music Contest, in programma in piazza del Popoloa Sacile il 29 e 30 agosto alle 21. Nel frattempo sono stati svelati i nomi della giuria, tre professionisti della musica, chiamati a valutare i 34 finalisti: l’autore Andrea Amati, il batterista e produttore Michael Baker, e la cantante internazionale, sacilese di origine Eliza G. Questi ultimi, il 30, si esibiranno dal vivo sul palco con i loro successi.

Il poliedrico Michael Baker è un protagonista assoluto nel mondo della musica acclamato e acclarato batterista in tutti i generi musicali. Produttore, autore, cantante è uno tra i direttori musicali più esperti e ha un talento raro. Spazia dal pop al rock, dal jazz all'R & B, distinguendosi per un senso del ritmo unico

che lo ha reso uno dei batteristi preferiti di artisti di grande fama come Whitney Houston, Michael Jackson, Christina Aguilera e Bruce Hornsby., Elton John, Aretha Franklin, Ricky Martin, Luther Vandross e Ray Charles. Tra i musicisti jazz con i quali ha lavorato si possono citare anche Al Jarreau, The Zawinul Syndicate, Wayne Shorter e Dianne Reeves. Baker si è esibito ai Grammy Awards con la cantante hip hop Ashanti, alla Carnegie Hall con artisti come Zawinul Legacy Band e con Sting nei suoi concerti "Save the Rain Forest". Tra gli altri artisti coi quali ha collaborato figurano Taylor Dane, Simply Red, Celine Dion e Aliyah. Michael era il batterista di Annie Lennox e Hozier ai Grammy Awards 2015, nei concerti e video di Nostalgia Live.

Particolarmente forte il legame con Whitney Houston, della quale è stato per 18 anni batterista e "Music Director". Con lei ha partecipato anche al famoso Divas Tour, che vedeva sul palco anche Dionne Warwick e Natalie Cole.

Ha realizzato molti arrangiamenti per Aretha Franklin, ha prodotto uno spettacolo del Cirque du Soleil e che ha fatto parte di un "power trio" che vedeva alla chitarra Andy Summers e al basso Jerry Watts. Intensa anche l’attività in Italia. Baker ha infatti prodotto gli ultimi CD di Giorgia (Senza Ali, Greatest Hits e Ladra di Vento) salendo anche sul palco di Sanremo come direttore d'orchestra al momento della presentazione del brano "Di sole e d'azzurro" scritto da Zucchero.

Eliza G – nome d’arte di Elisa Gaiotto - nasce a Sacile nel 1984. Sin dalla prima adolescenza mostra una grande passione per la musica house, applicandosi ogni giorno per poter diventare un giorno una cantante. Eliza inizia a farsi conoscere in alcuni club in Europa e, successivamente, in America Latina diventando una vera e propria stella della musica House, stregando migliaia di persone con la sua voce. L’ingresso ufficiale nel mondo discografico avviene col singolo d’esordio Summer Lies, alla quale segue Love Is Unbound, brano che scalerà le classifiche di mezzo pianeta. Dopo l’incisione – con la partecipazione di David Guetta– di The Way, Eliza ottiene oltre due milioni di visualizzazioni di Youtube. A seguito del successo mondiale, nel 2019 varca la soglia di The Voice 2019. L’esibizione di Eliza lascia tutti i coach a bocca aperta, così come il pubblico, dimostrando un’esperienza e una flessibilità canora senza pari. La cantante pordenonese porta il brano Hurtdi Cristina Aguilera. Nello stesso anno la giovane cantante incide il suo nuovo album Ninety, dedicato ai successi degli anni ’90, rivisti in chiavi alternative.

Andrea Amati è uno degli autori e dei compositori più rinomati della scena pop italiana degli ultimi anni. Inizia la sua attività autorale nel 2001 con l’etichetta Sony Music Publishing, per poi passare alla Edel Music.

Nel 2003 comincia la sua collaborazione artistica con la Warner Chappell, etichetta che mantiene fino al 2017. Dal gennaio del 2018 comincia la sua collaborazione con la Baby Angel Music. Per la Warner collabora con Nek, per il quale compare come autore in 5 album, firmando inoltre 4 singoli: Contromano, Instabile, Notte di febbraio e Vulnerabile. In questi anni collabora inoltre con altri artisti, come Francesco Renga, Marco Masini, Emma Marrone, Annalisa, Franco Califano, Alessandra Amoroso. Nel 2012 pubblica il suo primo album dal titolo Cambio prospettiva, dove interpreta 8 suoi brani inediti, due dei quali scritti con Fabio Vaccaro. Nel 2014 varca i confini nazionali scrivendo la canzone El amor es la señal per Manuel Mijares. Nel 2017 partecipa per la prima volta come autore al Festival di Sanremo scrivendo, assieme a Tommaso Pini e Andrea Francesca Dall'Ora, la canzone Cose che danno ansia, portata in gara da Tommaso Pini nella sezione Nuove Proposte e vincitrice del Premio sala Stampa Lucio Dalla.