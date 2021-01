Susanna Nicchiarelli presenta Nico, 1988

Venerdì 29 gennaio, alle ore 20.30, Susanna Nicchiarelli sarà in diretta streaming sugli schermi virtuali di #iorestoinSALA e IWONDERFULL.COM per presentare il suo NICO, 1988, un road movie intimo che entra nelle crepe e nelle tensioni di una figura pubblica, nel rapporto con la propria immagine, con la memoria, con le etichette. Ma anche le più normali paure quotidiane: il tempo che scorre, il corpo, la bellezza. E la leggenda diventa quotidiano. A dialogare con lei Ilaria Ravarino (Giornalista e critico cinematografico) e Andrea Romeo (Direttore editoriale I Wonder Pictures).



Tra Parigi, Praga, Manchester e il litorale romano, un road-movie dedicato agli ultimi anni di Nico, musa di Warhol e cantante dei Velvet Underground. L’artista vive una seconda vita quando inizia la carriera da solista e i tour degli anni ’80. Ritrova se stessa ricostruendo un rapporto con il suo unico figlio. È la storia di una rinascita, di un’artista, di una madre, di una donna oltre la sua icona.