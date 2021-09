Sweet Dream il musical a San Giusto

Ultimo appuntamento con Hot in the City, la rassegna prodotta da Good Vibrations (con la collaborazione dell’Associazione Trieste is Rock per alcuni eventi) e inserita all’interno di Trieste Estate, programmazione estiva del Comune di Trieste al castello di San Giusto di Trieste (due palchi allestiti nel Piazzale delle Milizie, uno piccolo da 150 posti e uno grande da 800).



Dopo il recital di Massimo Ranieri, i concerti di Samuele Bersani, Alex Britti, Finaz, Joe Bastianich, Vanessa Peters, Blood Brothers, The Leading Guy, lo stand up rock di Antonio Ornano, lo spettacolo comico Macete, l’ultimo appuntamento è per venerdì 10 Settembre, al Castello di San Giusto, con il musical made in Trieste Sweet Dream. I biglietti sono disponibili online su TicketOne e in regione nei rivenditori autorizzati.



Sweet Dream è uno spettacolo che racchiude esibizioni musicali, canore, recitative e coreografiche. La storia è ambientata nell’omonimo locale nel giorno della caduta del Muro di Berlino (9 novembre 1989) e vede intrecciarsi i destini dei componenti dello staff e quelli dei suoi avventori; racconta storie di amori, di vite, di valori, di sogni e di speranze. L’atmosfera anni ’80, ricostruita attraverso elementi scenografici minimali, un accurato light design, costumi dell’epoca e una serie di hit della storia della musica riarrangiate costituiscono la base di uno show di quasi due ore. La pièce si avvale di 6 attori (4 dei quali sono anche cantanti), una live band di altissimo livello con 2 cantanti, un corpo di ballo in grado di esibirsi in ogni stile di danza. L’attore e cantante Leonardo Zannier interpreta il titolare dello Sweet Dream, coadiuvato nella sua attività da due spalle: il cuoco, interpretato dal fratello Gerry Zannier, e la cameriera interpretata dalla showgirl Manuela “Nuelle” Di Benedetto. Le sorti dello staff dello Sweet Dream vengono minate da un architetto senza scrupoli interpretato da Dennis Fantina (vincitore della prima edizione del talent “Amici”, quando ancora si chiamava “Saranno Famosi” e a breve di nuovo in tv, su Rai1 per “Tale & Quale Show”) e dal suo assistente portaborse interpretato dall’attore Stefano Bartoli ma il coinvolgimento di un’insegnante liceale avventrice del locale, interpretata dall’attrice Laura Antonini, porta ad un finale inaspettato. A supportare i protagonisti e a fare da colonna sonora dello show vi sono una superband composta da Jimmy Bolco, Francesco Cainero, Tiziano Bole, Manuel Figheli e Riccardo Pitacco, e le due meravigliose voci di Joy Jenkins ed Alexia Pillepich. Il giovane ed energico corpo di ballo, presente in tutto lo show e protagonista delle coreografie è composto da Maria Giovanna Balani, Lara Cozzolino, Noemi Gaggi, Robin Ienco, Alessia Mei, Giulia Sarcina, Alessia Spinelli, Giulia Tusset, Jennifer Vidach. Con la produzione artistica di Nathan Vitta.



Presentato in anteprima a fine estate 2019 in Piazza Verdi a Trieste e sul lungomare Nazario Sauro di Grado, Sweet Dream ha iniziato il suo percorso nei teatri con una rappresentazione al Bobbio di Trieste ed ha totalizzato più di 4000 spettatori in 3 sole date coinvolgendo fasce di pubblico di tutte le età e ricevendo continue richieste di repliche.