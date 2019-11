Talmassons entra nel Circuito Ert con tre appuntamenti

L’anno del cinquantesimo dalla fondazione segna l’ingresso nel Circuito ERT di quattro nuovi teatri che portano il totale delle piazze a ventisette. Inaugurate le nuove stagioni di Spilimbergo e Polcenigo e in attesa della primavera per il taglio del nastro a Forni di Sopra, nei prossimi giorni sarà la volta dell’Auditorium Polifunzionale di Talmassons che ospiterà una stagione composta da tre appuntamenti.



Venerdì 6 dicembre alle 20.45 andrà in scena Dario Ballantini con il suo personale omaggio a Lucio Dalla. Da Balla a Dalla, storia di un’imitazione vissuta ripercorre le tappe della vita dell’artista, noto al grande pubblico per le imitazioni a Striscia la Notizia, e il suo rapporto con il cantautore bolognese.

Venerdì 17 gennaio, invece, toccherà ad Hermanos, il progetto ideato da Giuliano Bonanni e Stefano Angelucci Marino che ha debuttato martedì scorso al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Hermanos è la storia di due fratelli contro, ma è soprattutto la storia dell’emigrazione italiana – in particolare quella friulana e quella abruzzese – in Sudamerica.

Infine, venerdì 20 marzo, sarà protagonista Giuliana Musso con La Scimmia, l’ultima tappa del suo percorso drammaturgico, questa volta liberamente ispirata al racconto di Franz Kafka “Una relazione per un’accademia”.



La campagna abbonamenti si tiene nella Scuola di musica Ziqqurat in via XXIV maggio a Flumignano giovedì 28 novembre dalle 17.30 alle 19.30 e sabato 30 novembre dalle 10 alle 12. La prevendita dei biglietti per il primo spettacolo si terrà giovedì 5 dicembre dalle 17.30 alle 19.30, giornata in cui sarà ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento.