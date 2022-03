Talmassons inaugura la sua seconda stagione teatrale

L’Auditorium Polifunzionale di Talmassons era entrato nell’autunno del 2019 nel Circuito ERT. La prima stagione è stata interrotta dal Covid, poi sono arrivati i lavori di ammodernamento dello stabile. Dopo oltre due anni, il sipario sulla rassegna promossa dall’ERT e dal Comune finalmente si riapre. Tre gli appuntamenti in cartellone: il primo, sabato 26 marzo, avrà per protagonista Giobbe Covatta, poi toccherà a La Casa, produzione del Teatri Stabil Furlan, mentre a chiudere la rassegna in maggio ci penserà il cantautore Piero Sidoti. La campagna abbonamenti inizierà domani, venerdì 11 marzo, in Biblioteca a Flambro.



Scoop! (Donna sapiens) è il monologo che aprirà il cartellone sabato 26 marzo. Giobbe Covatta l’ha scritto assieme a Paola Catella. Sul palco l’attore napoletano dimostrerà al pubblico, con il suo linguaggio irriverente e dissacratorio, la superiorità della donna sull’uomo. Per convalidare la sua tesi farà ampio utilizzo di fatti storici, studi sociologici e di medicina e non mancheranno anche interviste impossibili.



Sabato 2 aprile il Teatri Stabil Furlan presenta la sua prima produzione: La Casa. Lagrimis di aiar e soreli. Caterina Bernardi, Manuel Buttus, Caterina Comingio, Alessandro Maione, Elsa Martin, Paolo Mutti e Vladimir Jurc, diretti da Carlotta Del Bianco, metteranno in scena un testo del poeta e drammaturgo carnico Siro Angeli che racconta una Carnia aspra, legata ai suoi miti e al corollario doloroso delle partenze.L’ultimo appuntamento in cartellone, sabato 14 maggio, sarà con il cantautore udinese Piero Sidoti che in Amore [fino a prova contraria] porta sulla scena, tra narrazione, musiche e canzoni, i temi e i brani del suo ultimo album.Tutte le serate avranno inizio alle 20.45. La campagna abbonamenti, con prezzi particolarmente vantaggiosi (interi 30 euro, ridotti under 25, over 65 e abbonati Circuito ERT 24 euro) inizierà domani, venerdì 11 marzo, e si terrà i martedì e i venerdì dalle 15 alle 18.30 in Biblioteca e i giovedì dalle 11 alle 13 in Municipio. La prevendita dei biglietti si terrà in Biblioteca il martedì e il venerdì precedenti lo spettacolo dalle 15 alle 18.30 e il giorno della rappresentazione in Auditorium dalle 20. Info al 338 4942401 (anche Whatsapp) o scrivendo a biblioteca@comune.talmassons.ud.it. Maggiori informazioni al sito ertfvg.it.