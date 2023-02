Tananai primo grande ospite di Pordenone Live 2023

Dopo il successo della prima edizione l’estate musicale della città di Pordenone potrà contare nuovamente sugli eventi di Pordenone Live 2023, rassegna che riaccenderà di luci, suoni e colori il Parco San Valentino nei mesi più caldi della bella stagione. Pordenone Live 2023 si pone l’obiettivo di fornire un programma di grandi concerti musicali destinati a un pubblico giovane, unendo i più importanti artisti emergenti del panorama pop e rap italiani a nomi di protagonisti affermati della scena musicale nazionale.

Di oggi l’annuncio del primo grande ospite della rassegna: venerdì 21 luglio (ore 21.30) a salire sul palco del parco cittadino sarà il cantautore Tananai, che porterà a Pordenone l’unico live in Friuli Venezia Giulia del suo tour estivo “Live 2023 – Festival”.

I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Pordenone, Regione e PromoTurismoFvg, saranno in vendita dalle 18 di venerdì 3 febbraio sui circuiti Ticketone e TicketSms. Info e punti autorizzati su www.azalea.it

"Dopo il successo dell'anno scorso – ha commentato Alberto Parigi, assessore a cultura e grandi eventi - il Comune sta lavorando a un'altra stagione di grandi concerti. L'obiettivo è confermare e accrescere il ruolo di Pordenone come punto di riferimento della scena musicale e come città attrattiva per i giovani. La presenza di un'artista come Tananai ne è la dimostrazione ed è una importante tessera di un mosaico che via via sveleremo”.

Incredibile il successo di Tananai, che ha visto spostare tutte le date primaverili previste nei club, nella dimensione più grande dei palazzetti. L’avventura live di Tananai continuerà poi anche nell’estate 2023 con appuntamenti nei principali Festival della Penisola, tra cui il Pordenone Live, il 28 luglio. In attesa dei concerti, la prossima settimana l’artista sarà in gara al Festival di Sanremo con il brano “Tango”, scritta assieme a Paolo Antonacci, Alessandro Raina e Davide Simonetta, che si è occupato anche della produzione del brano insieme all’artista stesso. Per la prima volta nella sua carriera, Tananai canta una storia non vissuta in prima persona ma attingendo dalla realtà che molte persone vivono ogni giorno, soffermandosi sulle sfumature di una relazione a distanza, le sue tipologie e l’imprevedibilità che comporta: a volte la distanza è uno spazio fisico, altre solo un limite mentale ed emotivo.

Tananai ha iniziato la carriera musicale nel 2014 con il nome Not for Us, producendo principalmente musica elettronica, per poi orientarsi verso un genere più pop con lo pseudonimo Tananai a partire dal 2018. Raggiunge la notorietà in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo 2022, nel quale il suo brano “Sesso occasionale” si classifica ultimo, ma riscontra un buon successo radiofonico ed entra nella top 10 FIMI. Nell'estate dello stesso anno raggiunge il primo posto della classifica FIMI con il singolo “La dolce vita”, insieme a Fedez e Mara Sattei. Di grande successo anche l’ultimo singolo dell’artista dal titolo “Abissale”, certificato platino e canzone più trasmessa dalle radio da diverse settimane.