Tango da Pensare con l'Ensemble Lunfardo

Note del Timavo, per la finestra estiva dedicata a Tango da Pensare, partirà in questa edizione da Polcenigo, Palazzo Salice Scolari (in caso di mal tempo, presso il Teatro Comunale), sabato 3 agosto, ore 21.00, con lo spettacolo - concerto "Tango, canzone & poesia", a cura dell'Ensemble Lunfardo, composto dagli argentini Darìo Polonara, bandoneòn, e Carlos Adrian Fioramonti, chitarre classica ed elettrica, da Carla Agostinello, pianoforte, e Anna Maria Castelli, cantattrice. Darìo si forma in Argentina, presso la Casa del Tango di La Plata, lavorando successivamente come primo bandoneonista e co-direttore in molte orchestre a Buenos Aires, ora risiede in Spagna; Adrian Fioramonti, musicista e compositore, dopo gli studi a Rosario (Argentina), si trasferisce in Italia, dove collabora, tra gli altri, con Milva, M Nisinman; Carla Agostinello, ideatrice di Tango da Pensare, si occupa del genere Tango dal 1994 ed ha lavorato, tra i molti, con L.Bacalov, J.Girotto; Anna Maria Castelli, alterna il suo interesse tra jazz, il tango, la canzone d'autore, il teatro, il teatro musicale, del quale è considerata una delle maggiori interpreti europee.



Le coreografie saranno a cura dei ballerini Nicoletta Pregnolato e Giuseppe Colabello, Marina Martin e Massimo Marchetto.

Replica, ma con la novità delle coreografie dei ballerini argentini Eliana Emilse Berzins e Alfredo Andres Rutar, domenica 4 agosto, ore 21.00, presso la corte esterna del Castello di Colloredo di M.A.(in caso di maltempo presso l'Auditorium di Mels), dove procederanno tutti i successivi appuntamenti di Tango da Pensare Estate 2019.



Gli spettacoli sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.