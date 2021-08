Tango!, omaggio ad Astor Piazzolla al Castello di San Giusto

Estate densa di appuntamenti concertistici per la Nuova Orchestra Ferruccio Busoni che tornerà ad esibirsi sulle musiche più belle e famose di Astor Piazzolla lunedì 16 agosto alle 21.00 al Castello di San Giusto (palco grande, Cortile delle Milizie) nel cartellone di Trieste Estate. Tango! è un concerto intenso e appassionato che omaggia il grande compositore argentino nel centesimo anno della nascita (1921-2021): sempre sotto la sapiente guida del Maestro Massimo Belli, sul palco in qualità di solisti anche il violinista Lucio Degani e il noto fisarmonicista Gianni Fassetta considerato da Laura Escalada Piazzolla, tra i migliori interpreti di Piazzolla.



In occasione di un suo concerto al Teatro Colon di Buenos Aires, infatti, la moglie del Maestro, gli fece questa dedica: “A Gianni, gran musicista, che mi ha fatto piangere con il suo bel strumento”. Di Piazzolla in questa produzione firmata dall’Orchestra - con il contributo della Regione FVG, Turismo FVG la Fondazione benefica Kathleen Foreman Casali e il Ministero della Cultura - verranno eseguite le Cuatro Estaciones Portenas seguite da una selezione dei brani più belli e famosi per bandoneon e orchestra d’archi scelti tra Adios Nonino, Meditango, Oblivion, Tanti anni prima (Ave Maria), Ciquilin de Bachin, Esqualo.



Il complesso storico Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni”, fondata nel 1965 da Aldo Belli, è una delle prime orchestre da camera sorte in Italia nel dopoguerra e la più antica a livello regionale. Numerose e di peso le attestazioni di stima che accompagnano il suo lavoro, a partire da un’eccellenza come il violinista Salvatore Accardo che ha suonato da solista nel 2010 e ha lasciato una personale dedica dicendo “L’orchestra Busoni è molto buona dal punto di vista della qualità sonora, ed anche tecnicamente è molto ben preparata. Massimo Belli ha dentro di sé un’emozione che trasmette, un’emozione positiva, un’energia, e questo è molto importante.L’Orchestra si distingue e si riconosce come un organismo solido e pulsante nella vista musicale di Trieste e della regione. Formata da affermati strumentisti, vincitori di concorsi internazionali, tramanda a tutti gli effetti la civiltà musicale del Trio di Trieste e del Quartetto Italiano. L’Orchestra si è posta all’attenzione del pubblico e della critica tenendo centinaia di concerti in Austria, Slovenia, Croazia, Germania, Svizzera, Russia, Tunisia e Italia, con grandi solisti ospiti e nel 2013 ha inaugurato, come rappresentante dell’Italia, il Festival Internazionale Silver Lyre organizzato dalla Società Philarmonica di San Pietroburgo. Ha presentato molte opere in prima esecuzione assoluta e registrato CD per case discografiche come Velut Luna, Concerto Classics, Brilliant Classics, Warner Classics, Movimento Classical, Bongiovanni, Suonare News e Amadeus presentando brani in prima registrazione mondiale di importanti compositori come Andrea Luchesi, Giuseppe Tartini, Giulio Meneghini, Alessandro Rolla.L’orchestra Busoni è l’ideatrice e principale interprete delle Mattinate Musicali Internazionali al Museo Revoltella di Trieste, rassegna di musica da camera che vanta venti anni di attività e tornerà anche quest’anno. Prossimi appuntamento della Nuova Orchestra Ferruccio Busoni diretta da Massimo Belli il 28 agosto a Miramare con il concerto dedicato a Giuseppe Tartini e la sua Scuola. Stesso programma il giorno precedente – venerdì 27 agosto – a Pirano per il Festival Tartini.