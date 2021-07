Tante emozioni, passeggiando ‘Nella selva oscura’

Uno spettacolo bellissimo, divertente e coinvolgente dedicato al mondo di Dante e della sua Commedia: una vera occasione per conoscere uno dei capolavori eterni dell’arte di tutti i tempi e appassionarsene perdutamente.



‘Nella Selva Oscura’ è una produzione di Damatrà Onlus, una società cooperativa che è nata nel 1987 per dedicarsi alla ricerca educativa e culturale, perseguita attraverso la narrazione, l’arte e l’espressione creativa. La sua professionalità e la capacità di appassionare il pubblico anche dei più piccoli l’hanno resa famosa non solo in Friuli Venezia Giulia ma anche fuori regione.



L’evento gratuito appartiene alla sezione ‘Bambini e famiglie’ del calendario offerto dalla Rassegna Estiva 2021 organizzata da Noi Cultura Turismo, una 'gestione associata' da sempre impegnata nella promozione del territorio attraverso eventi e attività condivise. Ne fanno parte i Comuni di Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone.



L’appuntamento è per mercoledì 14 luglio, a Manzano, all’arena esterna del Foledor Boschetti della Torre (oppure, in caso di pioggia, sotto il porticato del palazzo comunale). L’evento è gratuito ma bisogna prenotarsi all’Ufficio IAT di Manzano scrivendo una mail a info@prolocomanzano.ud.it.