Tanti spettacoli integrali sul sito del Css

Con le sale tutte chiuse, in attesa di poter programmare la nuova stagione, il Css Teatro stabile di innovazione del FVG ha deciso di creare un nuovo spazio – accanto all’originale rassegna social #iosonomecenate - per poter condividere con la community alcuni momenti del suo ‘fare teatro’. Nell’area video dedicata del sito www.cssudine.it si possono trovare al momento gli spettacoli in streaming PPP Ultimo inventario prima di liquidazione e Darling (ipotesi per un’Orestea) di ricci/forte, The Syringa Tree di Rita Maffei, Diario di una casalinga serba di Ksenija Martinovic, Auschwitz, una storia di vento di Fabrizio Pallara e Maratona di New York del Teatro Incerto. I video integrali degli spettacoli prodotti dal Css resteranno disponibili fino al 30 settembre.