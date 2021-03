Tanti titoli al femminile sugli schermi virtuali del Visionario e del Cinema Centrale

Da lunedì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della Donna, l’offerta streaming del Visionario e del cinema Centrale si arricchisce di tanti titoli tutti “al femminile”!



Arriva in prima visione streaming IL MIO NOME È CLITORIDE, un dialogo libero e positivo sulla sessualità femminile, che va oltre pregiudizi e stereotipi. Attraverso una conversazione intima con dodici giovani donne dai 20 ai 25 anni, il documentario vuole infatti combattere stigmatizzazioni e bigottismo, per un mondo diverso dove sia scontato il diritto a un'educazione alla vita relazionale, affettiva e sessuale, libera dai tabù e attenta al piacere! Tra le novità on demand anche LIBERE, DISOBBEDIENTI, INNAMORATE, sorprendente opera prima di Maysaloun Hamoud, che offre una riflessione a cuore aperto sull’indipendenza femminile. Cosa fanno tre ragazze arabe a Tel Aviv? Fanno quello che farebbero tutte le ragazze del mondo: cercano di costruire il perimetro dentro cui affermare la propria identità. Amano, ridono, piangono, inseguono desideri, s'inciampano, si rialzano.



Tornano sugli schermi online anche alcuni dei titoli più amati degli scorsi mesi, a partire da LE SORELLE MACALUSO, firmato da Emma Dante, voce illustre del teatro italiano, che mette in scena le tre età – giovinezza, maturità e vecchiaia – di 5 sorelle siciliane. La storia di cinque donne, di una famiglia, di chi va via, di chi resta e di chi resiste. E ancora l’emozionante inno alla libertà NON CONOSCI PAPICHA, film rivelazione a Cannes e grande successo in Francia con due vittorie ai premi César. Nell’Algeria degli anni Novanta, Nedjma (soprannominata “Papicha”) sogna di diventare stilista, ma la sua vita è sconvolta da un’ondata di fondamentalismo religioso che precipita il paese nel caos. Determinata a non arrendersi, Nedjma decide di organizzare una sfilata dei suoi abiti, che diventerà il simbolo di un'indomita e drammatica battaglia per la libertà. Infine ricordiamo RIBELLI, scatenata commedia francese dalle tinte pulp e dai risvolti imprevedibili! Unite dall'omicidio accidentale del loro viscido caposquadra, Sandra, Marilyn e Nadine si ritrovano in possesso di una borsa piena di denaro. Disperatamente bisognose di soldi, decidono di rubare la borsa e sbarazzarsi del cadavere, ma quello che sulla carta sarebbe dovuto essere un piano perfetto si trasformerà presto in caos…Per maggiori informazioni sulla programmazione e per l’elenco completo dei film on-demand consultare www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.Prevendita biglietti su https://bit.ly/Visio_streaming. Una volta completato l’acquisto, verrà inviata una mail con il codice e il link per accedere alla sala virtuale. I prezzi dei biglietti sono calibrati in base alle tariffe esistenti sulla rete e vanno, da un minimo di €3,00 ad un massimo di €7,99. Dal primo click sono 48 le ore a disposizione per completare la visione.