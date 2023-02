Tartini, concerto per il Giorno del Ricordo

Un concerto per celebrare a Trieste il Giorno del ricordo, istituito per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Una produzione del Conservatorio Tartini di Trieste renderà omaggio a questa giornata, venerdì 10 febbraio, con un concerto aperto alla città: appuntamento alle 20.30 nell’Aula Magna del Conservatorio di via Ghega, in scena il pubblico troverà le giovani e talentuose Ilina Mitrevska e Carmen Vicente, voce soprano, accompagnate dal pianista Lorenzo Ritacco.

In programma musiche di Giuseppe Martucci (La Canzone dei Ricordi), Georges Bizet (Agnus dei), Giacomo Puccini (Senza mamma), Henry Purcell (When I am Laid in Earth), Francesco Cilea e Giacomo Puccini (Salute, o genti umane affaticate!, Signore, ascolta! - arr. in anamorfosi con Regard de l'Eglise d'amour, Messiaen), Antonín Dvořák (Měsíčku na nebi hlubokém) e la prima esecuzione assoluta del brano Per strada di Lorenzo Ritacco, accompagnato anche dal violino di un’altra allieva del Conservatorio, Sofia De Martis.

Ingresso libero, previa prenotazione al numero 040.6724911, oppure su infoline conts.it

Ilina Mitrevska è una soprano ventunenne della Macedonia. Studia al Conservatorio "Giuseppe Tartini" di Trieste, sotto la guida della soprano Paoletta Marrocu. Ha studiato al liceo artistico musicale di Skopje (MK) con l'insegnante Gonca Bogoromova Krapovski. Durante gli studi liceali ha avuto opportunità di pratica con alcuni dei più rinomati cantanti lirici del suo paese come Ana Durlovski, Gjorgji Chuckovski, Slavic a Petrovska Galic. Si è esibita frequentemente nel suo paese e nella regione dei Balcani tra cui "Skopje summer festival", "Sounds of the Bazaar", "Jeunesses Musicales Macedonia". Ha partecipato a numerose masterclasses, dentro e fuori la Macedonia, con i vari Nicholas Isherwood, Rame Lahaj, Alessandro Valentini, Blagoj Nacovski, Lorenzo Ragazzo, etc. Ha tenuto concerti con la Bulgarian Youth Orchestra, così come con la Macedonian Philharmonic Orchestra. Inoltre Ilina ha tenuto tre recital solisti a Roma, nell'ambito del festival "Concerti del Tempietto", a Skopje, e a Sofia. Inoltre, ha partecipato a numerosi concorsi internazionali quali: Lazar Jovanovic Competition, The Balkan Romance Song festival, Polyhymnia, etc. Il suo repertorio è molto vario, ma si concentra principalmente sul Belcanto italiano.

Carmen Vicente, soprano, pianista e ballerina, nasce a Madrid nel 1997. Si diploma in pianoforte nel 2016 e in canto nel 2020 al Victoria's Professional Music Conservatory of Los Angeles (Madrid) e studia all'Escuela Superior de Canto di Madrid. Si perfeziona in Pianoforte con S. González, P. Barredo, M. Zabaleta, N. Kereselidze, J. Rincón, R. Coll, I. Cabrera, I. Rohmann, M. Ituarte, G. Diaz-Jerez, G. González, M. Gurkova, e Canto con A. Mansilla, E. Valdelomar, R. Francia. Vince il Primo Premio al III Concorso Pianistico Hazen è la Menzione d'onore al II e IV Concorso Pianistico "Victoria de los Angeles". Partecipa come membro del JORCAM Small Singers Choir all'opera Boris Godunov di Mussorgsky (2013) e all'opera Street Scene di Kurt Weil (2018), entrambe al Royal Teatro di Madrid. Ha partecipato col gruppo di cantanti "Las Siyahambas" a "Los domino's a la Gayarre" al Teatro Real con Fernando Palacios (2018). Si è esibita nell'opera Bastián y Bastiana nel ruolo di Bastiana nella produzione JORCAM diretta da Marina Bollain nel 2016, all'Auditorium San Lorenzo de El Escorial e nel 2017 al Teatros del Canal. Ha partecipato con il Coro JORCAM di piccoli e giovani cantanti a numerosi concerti all'Auditorium Nazionale di Madrid. Si è esibita nello spettacolo "Yerma" della compagnia di R. Amargo in tournée in Spagna (2020). Come ballerina si perfeziona con Y. Molina, E. Pérez, G. Bautista, A. Isso, C. Becerra, C. Capacci, in diverse scuole spagnole e italiane. Ha insegnato canto e pianoforte nella compagnia Musica Viva di Las Tablas ea Chamartin. È attualmente studentessa di Psicologia al 4o anno presso UNED.

Lorenzo Ritacco, pianista e compositore, laureato col massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Trieste, nasce nel 2001 a San Daniele del Friuli e partecipa a diversi progetti in Italia, Austria, e nei balcani, perfezionandosi e svolgendo masterclass con diversi maestri. Esegue un vasto repertorio includendo composizioni inedite con più gruppi cameristici: in particolare nel 2017 forma il duo pianistico En Blanc Et Noir con Matteo Di Bella suonando brani di stampo folkloristico e classico, e prime assolute di compositori locali; attualmente il duo è impegnato nel progetto The Planets con l'artista multimediale Andrew Quinn (graco in The Matrix, Biennale Venezia, etc.). Porta alla luce il repertorio più di nicchia in particolare dal Novecento in poi, tra cui la prima assoluta di Galileo's Journey (Ivan Fedele, 2021) e il progetto Piano Plugged (elettroacustica e pop col pianista fondatore di RiMe MuTe Matteo Bevilacqua). Si concentra in musica americana. Nel 2018 viene premiato tra i Giovani di Pregio del comune di Udine, nel contempo si diploma in Architettura e ambiente al liceo artistico "G. Sello". Nel 2022 registra al Shigeru Kawai Center Milano la Sesta Sinfonia di Beethoven col M° Luca Trabucco, Lucia Zavagna e Matteo Di Bella dopo averla eseguita a Piano City Milano e altri concerti. Scrive diversi brani ispirati alla scienza e alla malinconia tra cui musica da camera politonale e atonale, canzoni, album METAFISICA (2020-22), improvvisazioni, pezzi ibridi e esercizi di arte concettuale.