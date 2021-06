Teatralmente d’Estate presenta il viaggio in mare del veneziano Pietro Querini

Mercoledì 30 giugno, alle 21, nel Giardino del Centro Culturale Aldo Moro di Cordenons la Rassegna Estiva 2021, a cura del Comune di Cordenons e Ortoteatro con il contributo di Friulovest Banca - Art Bonus FVG, EtaBeta Teatro organizza 'Teatralmente d’Estate'. La compagnia CIBìO di Chions e la compagnia IL TEATROZZO di Pasiano di Pordenone presentano Il viaggio di Pietro Querini e la scoperta del baccalà.



Lo spettacolo è il racconto di un avventuroso viaggio in mare intrapreso nel 1431 dal veneziano Pietro Querini. Quel viaggio fu una vera tragedia e terminò con il naufragio causando la morte di quasi tutto l’equipaggio inizialmente composto da 68 marinai.



Una serie di fortuite circostanze portò alcuni sopravvissuti ad approdare oltre il circolo polare artico in una isoletta vicino alla costa della Norvegia. Il viaggio terminò il giorno dell’Epifania quando gli undici superstiti posero piedi in terra in una piccola isola disabitata ma dove trovarono in un piccolo ricovero degli animali. Il giorno di san Biagio, grazie ad una fortuita circostanza furono trovati dai proprietari del bestiame, furono soccorsi dagli abitanti di Rost, ospitati nelle loro case, accolti ed aiutati per quasi quattro mesi. Scoprirono usi e costumi degli abitanti e la loro ricchezza naturale: lo stockfis, il merluzzo, pesce essiccato al sole ed ai gelidi venti, che l’Italia importa da oltre cinquecento anni.



La relazione che Pietro Querini fece al Doge Francesco Foscari al ritorno del suo viaggio (febbraio 1433) e il diario di Cristoforo Fioravanti e Nicolò de Michiel sono i documenti da cui Paolo Quirini e Aldo Presot hanno tratto il testo teatrale che viene recitato in veneziano antico adattato nelle sole parole incomprensibili per oggi ma mantenendo l’impostazione grammaticale dell’epoca.La scena si svolge nella Sala del Gran Consiglio di Venezia e in scena ci sono sei attori nella parte rispettivamente di Francesco Foscari (Paolo Rossi), messer Pietro Querini (Andrea Burato), Cristoforo Fioravanti (Ferruccio Santarossa), Zuanne Loredan (Francesco Bressan), Nicolò de Michiel (Maurizio Toffolo) e Jacopo Dolfin (Adriano Truant) e l’araldo (Manuele Papais), regia di Aldo Presot.Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.L'ingresso dovrà avvenire secondo le disposizioni di legge in vigore al momento della manifestazione.