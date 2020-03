Teatri chiusi fino al 3 aprile: solidarietà verso le compagnie

In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo sulle "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19", saranno sospese fino al 3 aprile 2020 compreso tutte le attività programmate nei teatri gestiti da a.ArtistiAssociati (Teatro Comunale di Cormons, Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo, Sala Bergamas di Gradisca d’Isonzo).



La Direzione Artistica e lo staff di Artisti Associati sono al lavoro per definire con la massima tempestività le modifiche ai calendari e non appena possibile saranno comunicate le date di recupero degli eventi. Tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito artistiassociatigorizia.it e sui canali social.

Le biglietterie dei due teatri resteranno aperte negli orari di prevendita:

- Cormons: lunedì e venerdì dalle 17 alle 19 Tel: 0481/630057

- Gradisca d’Isonzo: martedì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10.30 alle 12.30 Tel: 0481/969753



"In questo momento di grave difficoltà per tutto il comparto dello Spettacolo dal vivo - si legge in una nota di a.ArtistiAssociati- esprimiamo la nostra vicinanza a tutte le compagnie, artisti e maestranze che subiranno in maniera inevitabile gravi disagi ma ci attiviamo fin da ora per il superamento dell’emergenza sorretti dall’affetto e la vicinanza di tutto il nostro affezionato pubblico".