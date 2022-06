Teatri dell’Anima all'insegna dell'Effetto Terra

La natura come luogo di rigenerazione spirituale e personale sarà al centro del festival Teatri dell’Anima 2022, giunto quest’anno alla sua nona edizione.

Dopo i mesi chiusi in casa, anche a causa della pandemia, l’estate 2022 sarà tutta da vivere all’aria aperta riappropriandosi della propria “terra”: per questo la tradizionale rassegna dedicata alla spiritualità, curata dalla compagnia Etabeta Teatro, sceglie come focus “Effetto terra” per parlare attraverso la natura e per farlo, propone un calendario di spettacoli all’aperto, in alcuni dei luoghi naturalistici più belli e significativi sparsi sul territorio del Friuli Venezia Giulia: dalle Risorgive del Vinchiaruzzo al parco del seminario di Pordenone, dal mulino Braida di Talmassons al Carso di Sagrado passando per il parco di San Floriano a Polcenigo, per un totale di 7 spettacoli dall'1 al 16 luglio. Il tutto unendo l'aspetto artistico a un progetto concreto di riforestazione, per il futuro del pianeta.

Come da tradizione del festival il filo conduttore di tutti gli spettacoli sarà la riconnessione di noi stessi con luoghi che hanno una spiritualità innata, siano essi storici, naturali o opera dell’uomo. “Un’edizione - fa sapere il direttore artistico Andrea Chiappori - che individua l’ambiente” come chiesa, tempio, luogo di meditazione, di riconnessione e rigenerazione spirituale. Effetto Terra è come un filo che ci conduce verso il tempo di rinascita: tutti gli eventi di spettacolo e di meraviglia saranno improntati alla ricerca di una nuova intimità con la parte più cara di noi. Per rigenerarsi e ricominciare da ciò che conta”.

Gli spettacoli sono a ingresso libero e avranno luogo in spazi liberi all’aria aperta. "Si potrà assistere seduti su coperte, plaid, asciugamani, sacchi di juta o in piedi - conclude Chiappori -. Saranno disponibili antizanzare per adulti e bambini e si potrà lasciare un’offerta libera che sarà poi donata all’associazione naturalistica Cordenonese per il sostegno a progetti di riforestazione così da restituire alla natura una parte di quanto ci dona con la sua ospitalità". In caso di maltempo, sono previste location alternative o date di recupero dello spettacolo.

Per info Etabeta Teatro tel. 333.6785485 oppure info@etabetateatro.org

Il festival I Teatri dell'Anima è reso possibile grazie all’organizzazione di EtaBeta Teatro con il sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli e Comune di Pordenone e in collaborazione con Atf, Erbamil, Associazione Pro Loco Sagrado, Associazione Naturalistica Cordenonese ed altre realtà oltre al patrocinio dei Comuni di Polcenigo, Talmassons, Sagrado e Cordenons.

Si parte venerdì 1 luglio alle 19 con lo spettacolo “Il Vangelo raccontato ad un asino patentato”. Un incontro poetico di e con Antonio Catalano che avrà luogo al Mulino Braida a Flambro, che si trova nell’area delle Risorgive nel comune di Talmassons (Udine). Lo spettacolo sarà allietato dalla fisarmonica di Paolo Forte. Dall’annunciazione a Maria al “risveglio” di Gesù dopo la morte in croce, durante la performance Catalano ripercorre il racconto evangelico rivisitandolo, con gli occhi del meravigliato. Una sequenza di spaccati di vita semplice darà voce ad una narrazione profondamente poetica. Evento organizzato in collaborazione con Comune di Talmassons e Filodrammatica La Risultive. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà in uno spazio all’interno della struttura.

Il vangelo di Catalano sarà replicato il 2 luglio, ma questa volta la location sarà nei pressi della chiesetta del Parco di San Floriano a Polcenigo. Sarà una replica “diversa”, con altre parti del vangelo. Il pubblico verrà accompagnato in un piacevole percorso all’interno del parco, guidato da Catalano e dalla musica dell’organetto diatonico di Giorgio Parisi. Evento organizzato con la collaborazione del Comune di Polcenigo e del Parco San Floriano - Cooperativa Sociale Controvento. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nel teatro comunale di Polcenigo.

Domenica 3 luglio alle 19 al Museo Monte San Michele a Sagrado andrà in scena “Piccolo canto di resurrezione” della Compagnia Piccolo Canto. Uno spettacolo che porta luce in un’epoca di rinascita post-pandemia, ed infine rappresenta una speranza culturale in vista di GO 2025, quando Gorizia e Nova Gorica saranno capitali europee della cultura. Si tratta di un canto polifonico che si fa portavoce della rinascita e che ne assume tutte le caratteristiche: il dolore, il buio, la spinta, la rabbia, il pianto, la gioia, il riso che contagia che apre e libera. Lo spettacolo è stato vincitore della V edizione de I teatri del sacro e del palio poetico musicale teatrale Ermocolle. La location scelta per questo spettacolo è straordinaria: siamo sul Monte San Michele nella parte settentrionale del Carso isontino, un territorio conosciuto grazie alle poesie di Ungaretti, che qui combatté per diversi mesi e che nei suoi versi raccontò il dolore della Grande guerra. L’evento è organizzato in collaborazione con Museo all’aperto Monte San Michele, Onorcaduti, Comune di Sagrado, Pro Loco Sagrado. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà in Sala Polifunzionale "Avv. Sergio Ferlan”.

La rassegna prosegue giovedì 7 luglio alle 19 al parco del seminario vescovile, area verde nel cuore di Pordenone, con Paturnie di e con Fabio Comana, alle chitarre Thomas Pagani. Lo spettacolo è ambientato in una stazione radio con pubblico dal vivo, in un sottile gioco di metateatro dove gli spettatori dello spettacolo sono anche il pubblico che assiste alla diretta radiofonica. Nata con l’intento di promuovere l’ascolto della musica dal vivo – soprattutto il blues – l’improbabile radio vorrebbe dare voce in diretta ai propri ignoti ascoltatori. Le musiche blues suonate e cantate dal vivo dal maestro Thomas Pagani impreziosiscono lo spettacolo con momenti di magica atmosfera ma anche con divertenti interazioni fra attore e musicista. Anche per questo spettacolo, lo sfondo è un’area verde con prati curati, lambita dalle acque del Noncello. In collaborazione con il Comune di Pordenone. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nell’ Auditorium San Giuseppe di Pordenone.

Sabato 9 luglio alle 19 a Bosconuovo nell’area di Vinchiaruzzo a Cordenons è la volta di L’allocco non è mica stupido della Compagnia Erbamil - Ponteranica di Bergamo. Uno spettacolo liberamente ispirato da “Storie del bosco antico” di Mauro Corona, con Fabio Comana e Vittorio Di Mauro, scene e costumi di Manuela Carrasco. Una sorta di fiaba ecologica, adatta a tutte età, in cui si evocano atmosfere suggestive e insieme comiche e che ci parla degli uomini dal punto di vista delle creature del bosco. E il bosco “Bosconuovo” è proprio anche la location ideale per questo spettacolo. Si tratta dell’area di forestazione posta all’interno del sito di interesse comunitario Risorgive del Vinchiaruzzo. Prima dello spettacolo, alle 17.30 sarà possibile fare una visita guidata lungo l’anello dell’area naturalistica a cura dell’associazione naturalistica cordenonese. L’evento è organizzato con la collaborazione del Comune di Cordenons e Associazione Naturalistica Cordenonese. In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo nella Sala Consiliare del centro Culturale Aldo Moro.

Il calendario prosegue domenica 10 luglio alle 19 a Polcenigo con Ciacole de radisi - Passeggiata teatrale nel parco di San Floriano a cura di Etabeta Teatro e Erbamil per la regia di Fabio Comana.

Attori e musicisti accompagneranno lo spettatore in una visita al condominio più “multietnico” della terra: il bosco. Il parco di san Floriano è un luogo pieno di abitanti diversi ma perfettamente conviventi. In un equilibrio unico, animali di ogni genere, piante e fiori multicolori raccontano delle storie fantastiche, colorate e allegre. Ognuno ha il suo spazio in una sorta di imperfetta perfezione, la musica cambia in ogni momento della giornata e in ogni stagione, con la pioggia o con il sole. È il posto giusto per incontrare bizzarri personaggi che vivono tra realtà e fantasia e che non vedono l'ora di sorprendere il pubblico, raccontando le loro storie. Solo per questo evento è necessaria la prenotazione. Evento In collaborazione con Comune di Polcenigo e Parco San Floriano - Cooperativa Sociale Controvento. Lo spettacolo si terrà anche in caso di pioggia.

Sabato 16 luglio alle 19 al Mulino Braida a Flambro, l’evento conclusivo: lo spettacolo D’acqua e di terra - Scorci di natura del Friuli Venezia Giulia, per la regia di Andrea Chiappori a cura di Etabeta Teatro e Associazione Teatrale Friulana. Uno spettacolo originale fatto di bellezza, una composizione dei luoghi della natura del Friuli Venezia Giulia che si raccontano intrecciandosi: il suono delle risorgive e il silenzio del colle di Osoppo, la laguna di Marano e la pietra del Carso, l’acqua corrente e i sassi rotondi del Tagliamento.

Una performance teatrale intorno al Mulino Braida, luogo magico di rinascita, di risorgiva, appunto. Uno spettacolo sulla meravigliosa terra friulana con diversi contributi: Assemblea Teatrale Maranese, La Stropula Cantieri Teatrali di Monfalcone, Teatro Maravee, Compagnia Teatrale di Ragogna, Compagnia La Risultive di Talmassons. Prima dello spettacolo alle 17.30 sarà possibile fare una visita guidata lungo l’anello del biotopo a cura di Ermanno Zanello. Evento In collaborazione con Comune di Talmassons e Filodrammatica La Risultive.