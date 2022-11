Teatri di Paîs chiude la rassegna teatrale di Buja

Sabato 12 novembre, alle 20.45, al teatro Casa della Gioventù a Santo Stefano di Buja, si conclude l’ottava rassegna di teatro amatoriale in lingua friulana organizzata con il patrocinio del Comune di Buja e della Comunità Collinare.

La direzione artistica della manifestazione seleziona annualmente con cura gli spettacoli messi in scena da Compagnie iscritte all’Associazione Teatrale Friulana, chiamando sul palco gruppi che si distinguono per scelte artistiche di qualità, testi leggeri e divertenti ma mai banali.

Compagnie prestigiose si sono avvicendate quest’anno, come la Pipinate di Sclaunicco o le storiche udinesi Barabàn e Loggia, ma l’attesa tutta è per la compagnia ospite Teatri di Paîs aps di Madonna di Buja che ritorna in rassegna con il nuovo divertente spettacolo “O sin dal gjat!”.

La commedia è basata su un canovaccio di caratteri standard comici, una brillante parodia di una giornata di festa complicata da una esilarante serie di disavventure, improbabili personaggi e situazioni inverosimili e allietata da melodie tradizionali friulane rivisitate in chiave moderna. Una colorata e moderna scenografia fa da sfondo ai personaggi che dialogano utilizzando motti, modi di dire e proverbi della lingua e tradizione friulana.

Il pubblico che ha partecipato alle anteprime ha premiato con calorosi applausi l’affiatato gruppo di attori che con impegno ed entusiasmo hanno fatto diventare Teatri di Paîs aps uno dei gruppi teatrali più apprezzati e richiesti nel circuito del teatro amatoriale di qualità in lingua friulana.