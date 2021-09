Teatri fuori dai Teatri a Mortegliano

La Compagnia di Arti e Mestieri continua il tour turistico-ambientale della rassegna estiva Teatri fuori dai Teatri, sabato 18 a Mortegliano dalle ore 15.30 alle ore 22.00 con una gita, in partenza da Pordenone in corriera alle ore 14.45, che prevede un’escursione guidata all’Anello del Cormor.



La camminata immergerà i partecipanti nella natura per circa 9 km seguendo il corso del torrente Cormor, in un vivace paesaggio di campagna, ricco di fauna selvatica e di flora di alto valore naturalistico. A seguire lo spettacolo “Acqua che viaggia” di Bruna Braidotti con Paolo Mutti e Filippo Fossa, due narratori-divulgatori che coinvolgono in modo spassoso Il pubblico seguendo l’acqua nei suoi itinerari e nella sua storia.



Accompagna il viaggio teatrale la fisarmonica di Nicola Milan. Infine un momento di ristoro in sagra concluderà la serata.



Per info e prenotazioni Pordenone 0434/40115 – 340 0718557

info@compagniadiartiemestieri.it