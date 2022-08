Teatri fuori dai teatri ad Aviano e a Tramonti

Prosegue nel weekend, sabato 6 e domenica 7 agosto, “Teatri fuori dai teatri”, il Festival estivo di teatro e ambiente della Compagnia di Arti e Mestieri per riscoprire le culture locali, mettendo al centro il territorio come luogo dell’identità collettiva, di vita e di relazioni, realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la collaborazione con la rete nazionale Ar.te. Arte nei territori, inserita in ItaliaFestival.

Gite, spettacoli e buon cibo, in un vero e proprio tour turistico teatrale culturale e teatrale ecosostenibile, con momenti di convivialità e condivisione: "La caratteristica di Teatri fuori dei teatri – dichiara la direttrice artistica Bruna Braidotti – è quella di organizzare gite ed escursioni, offrendo occasioni di conoscenza del territorio e delle sue caratteristiche paesaggistiche ed enogastronomiche, di storie legate al territorio e di incontro e condivisione, di cui si avverte sempre più necessità nella nostra società".

Sabato 6 agosto in Piazza Duomo ad Aviano alle 21, andranno in scena Bruna Braidotti e Bianca Manzari con uno spettacolo di successo del repertorio della Compagnia di Arti e Mestieri, “La commedia delle donne” (precedentemente programmato per il 28 agosto), spettacolo vincitore nel 2013 del Premio di drammaturgia femminile Mariangela Melato: protagoniste due attrici che, per sopravvivenza e per arte, cercano di conciliare la loro vita quotidiana con il lavoro, attingendo alla Commedia dell’Arte e alle commedie di Carlo Goldoni in un mondo che non è registrato sulla loro indole.

Domenica 7 agosto ci sarà invece un’escursione guidata alle Pozze Smeraldine, piscine naturali di svariate forme e profondità accomunate dal colore smeraldo abbagliante, formate dal fiume Meduna e incastonate da enormi blocchi di roccia bianchissima, e per chi non vorrà usare la propria auto per raggiungere il luogo, la partenza da Pordenone è in corriera alle 14.30, con inizio escursione prevista alle 15.30.

A seguire la cena dedicata, prima dello spettacolo delle 20 a Tramonti di Sopra, che andrà in scena presso il Centro Visite Tramonti di Sopra, completando le suggestioni offerte dal paesaggio montano. Va in scena “Italia”, altro grande classico della Compagnia, spettacolo premiato al concorso Donne e Teatro (Roma 2007): Bruna Braidotti, affiancata da Bianca Manzari, racconta l’Italia dal fascismo ai giorni nostri secondo la particolare visione di due sorelle migrate negli anni della guerra dal Friuli a Milano per lavorare come cameriere.

Info e prenotazoni: 0434 40115 – 340 0718557; info@compagniadiartiemestieri.it

www.compagniadiartiemestieri.it