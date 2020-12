Teatro a casa tua con Gioele Dix

Gioele Dix sarà l'ospite della quinta puntata de Il Teatro a Casa tua, la rubrica web del Circuito ERT che dialoga con i protagonisti della scena italiana. Nell’appuntamento in programma giovedì 10 dicembre alle 18.30 sulla pagina Facebook ERTFVG (e dalle 19 anche sul canale YouTube del Circuito ERT) si parlerà dello spettacolo Vorrei essere figlio di un uomo felice, programmato in febbraio nei Teatri di Maniago, Sacile, Tolmezzo, Latisana, San Vito al Tagliamento e Monfalcone.

Insieme ad Angela Caporale, l’attore, autore, scrittore e regista racconterà di come il rapporto padre/figlio abbia ispirato questo lavoro sempre in bilico tra commozione e ironia; ci sarà poi spazio per una riflessione sul prezioso ruolo della letteratura nella carriera e nella vita di Dix e non mancheranno delle considerazioni sul momento che stiamo vivendo.



Il programma di Il Teatro a casa tua - uno spazio che accompagna e arricchisce la proposta teatrale del Circuito ERT che conta ben 27 teatri su tutta la Regione, oltre alle iniziative per le famiglie e per le scuole di Piccolipalchi e di teatroescuola – proseguirà giovedì 17 dicembre con una beniamina del pubblico regionale, Maria Amelia Monti.



Tutte le puntate, dopo la messa in onda, saranno disponibili sui canali Facebook e YouTube ERT FVG: https://www.facebook.com/ERTFVG | https://bit.ly/ERTFVGYouTube