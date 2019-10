Teatro a Grado, campagna abbonamenti al via

Come da consolidata tradizione sarà la nuova pièce in dialetto triestino de La Contrada a inaugurare, il prossimo 5 novembre, la stagione teatrale di Grado, promossa da amministrazione comunale e Circuito ERT. Nuovo Cine Swarovsky è il titolo del primo dei sette spettacoli in cartellone a cui si aggiunge un concerto, presentato fuori abbonamento.



La pièce di apertura avrà per protagonista Ariella Reggio ed è firmata da Davide Calabrese, uno dei 5 “madrigalisti moderni” degli Oblivion. Proprio gli Oblivion saranno all’Auditorium Biagio Marin sabato 16 novembre con l’esilarante ed irriverente musical La Bibbia riveduta e scorretta. Si parla di bestseller per l’appuntamento che venerdì 13 dicembre chiuderà il 2019. Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, libro dello scrittore texano John Gray sui rapporti di coppia, è diventato anche un monologo teatrale e per la prima volta sarà interpretato da una donna: Debora Villa. Sabato 18 gennaio il pubblico dell’Isola del Sole farà un viaggio nella Commedia dell’Arte, grazie alla Compagnia Stivalaccio Teatro che ne ha rinnovato la tradizione, ottenendo grande successo in Italia e all’estero. La compagnia diretta da Marco Zoppello presenterà una personale rivisitazione, attraverso un gioco di teatro nel teatro, della farsa di Molière Il malato immaginario. Sabato 8 febbraio la stagione darà il giusto spazio alla musica. Presentato fuori abbonamento, il concerto Beautiful that way è un omaggio alle musiche da film, ma non solo, firmato dal Coro Polifonico di Ruda di Fabiana Noro, accompagnato da tre musicisti di chiara fama come Ferdinando Mussutto (pianoforte), Gabriele Rampogna (percussioni) e Riccardo Pes (violoncello). Si tornerà alla prosa venerdì 21 febbraio con Mi amavi ancora…, una pièce ammantata di mistero figlia della prolifica penna del drammaturgo francese Florian Zeller; sul palco saliranno Ettore Bassi, Simona Cavallari, Giancarlo Ratti e Malvina Ruggiano. Non può mancare in stagione la nuova produzione dell’Associazione Grado Teatro. Gli attori della compagnia si sono fatti ancora una volta guidare da un testo di Giovanni Marchesan Stiata: I mamuli del ’23 è un riallestimento di un lavoro andato in scena ben 40 anni fa, diretto allora, come oggi, da Tullio Svettini. L’appuntamento è per venerdì 6 marzo. La stagione terminerà sabato 21 marzo con un personaggio noto al grande pubblico per le sue doti di trasformista. Dario Ballantini, stella di Striscia la Notizia, renderà omaggio a un suo idolo sin dalla gioventù, Lucio Dalla, vestendone i panni in Da Balla a Dalla.



La campagna abbonamenti inizia oggi in Auditorium con il seguente calendario: fino al 26 ottobre rinnovo abbonamenti e cambio posto; dal 28 ottobre al 2 novembre ottobre (escluso il 1° novembre) nuovi abbonamenti. Gli orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 alle 18:30, sabato dalle 10:00 alle 13:00