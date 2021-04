Teatro a Monfalcone, riprogrammata la stagione di Musica e Prosa

È l’eclettico e straordinario Elio a inaugurare, venerdì 7 maggio, la Stagione 2020-2021 del Teatro Comunale di Monfalcone. Sono ben tredici, infatti, gli eventi riprogrammati a partire dal mese di maggio e fino all’inizio di luglio. Una Stagione, nonostante il periodo inconsueto, nel segno dell’alta qualità dell’offerta culturale e della sicurezza dell’accoglienza. Perché il Teatro possa tornare a essere il luogo in cui la bellezza si fa viva, gioiosa e confortante.



Il concerto di apertura, Con Elio nella Vienna di Beethoven, vede al fianco del grande musicista, voce narrante, i Solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo, Ettore Pagano (violoncello, Premio Salieri 2019) e Alessandro Benigni (fortepiano): un suggestivo viaggio attraverso la vita e l’opera del Maestro di Bonn, con un repertorio che spazia dallo stesso Beethoven a Rossini, da Mozart a Salieri.



Il cartellone musicale prosegue,, con ile il soprano, protagonisti ditra Schönberg e Kandinskij, in cui il concerto per voce ed ensemble del compositore si trasforma in una nuova forma artistica, che contamina il ciclo del Pierrot con le parole tratte dall’epistolario fra i due artisti e le rielaborazioni live electronics del pittore.Ilè la volta del, che dà vita a, opera fra le più complesse mai scritte; a completare il programma una pagina di, “”, commissionata al compositore dal Teatro Comunale insieme alla Società del Quartetto di Milano.La rassegna “”, dedicata ai diversi generi e alle contaminazioni, ospita, la leggenda di, concerto-racconto che vede in scena il critico musicale, dedicato al mitico bluesman e alla “”.si chiude il progetto celebrativo nazionale “” con il concerto che vede l’ensemble, capitanato da, al fianco dell’attore, colloquio serrato fra musica e parole su quello che è stato definito “il maggior compositore del suo tempo”.Il concerto dell’o con la violinistachiude, il, il progetto “”, che ha previsto l’esecuzione di tutto il repertorio mozartiano per violino e orchestra impreziosito dalle cadenze composte da. In programma il, opera fra le più popolari di Mozart, e la(pianoforte),(violino) e(clarinetto) con: omaggio a uno dei più grandi geni della musica di ogni tempo, artefice della fusione fra classica e jazz, con un programma a geometria variabile che prevede anche le sue più celebri composizioni orchestrali,, in un’inusuale versione cameristica.Ai concerti in programma al Teatro Comunale si affianca, infine, quello a ingresso libero alche vede protagonista(organo) insieme aldiretto daAd aprire il cartellone di, i giorni, è il bravissimo, autore e interprete di, monologo intenso, personale e divertente che ruota attorno all’idea della paternità, usando come guida l’Odissea e la storia di Telemaco ma toccando, lungo il percorso, anche autori cari a Dix e momenti della sua storia familiare.La rassegna “”, dedicata alla drammaturgia contemporanea e ai diversi linguaggi scenici, ospita, compagnia fra le più innovative e irriverenti della scena italiana, che inpropone un radicale ribaltamento di prospettiva del classico shakespeariano e affida a, coppia inossidabile sulla scena come nella vita, una riflessione su quanto questa storia, immortale, appartiene a noi tutti.Ospite di “”,, in esclusiva regionale, anche, con la sua lecture show. Già allenatore della nazionale italiana di pallavolo, Berruto ci porta a scoprire, attraverso un’indagine appassionata, che il gesto dell’allenare non è esclusivo di chi entra in uno spogliatoio ma è pratica quotidiana di atleti, artisti e di tutti coloro che vogliono esprimere il proprio talento e costruire il proprio capolavoro.A fare da controcanto a Babilonia Teatri è, compagnia di teatro popolare che esplora la connessione fra commedia dell’arte e teatro di strada, che intrasforma la storia d’amore più celebre di tutti i tempi in una sorta di “prova aperta” che intreccia trame, dialetti, canti, improvvisazioni, duelli e pantomime., che tornano al Comunale con, una vera e propria festa, ricca di sorprese e imperdibile, per festeggiare insieme al pubblico i primi 10 anni di carriera: cento minuti di show che ripercorre la loro incredibile storia, con molte succose novità.L’orario di inizio di tutti gli appuntamenti è in via di definizione e sarà pubblicato sul sito web () e sulla pagina Facebook del Teatro; qui saranno pubblicate anche le informazioni relative alla procedura di rimborso dei ratei di abbonamento degli eventi annullati.