Teatro alla Boschete con 'Inferno'

“Con vivo piacere l'Amministrazione comunale di Campoformido dà il benvenuto a Anà-Thema Teatro che porterà in scena “Inferno” il 5 luglio alle ore 21.00 presso la suggestiva ambientazione della Boschete Furlane” lo annunciano il sindaco Erika Furlani e il vicesindaco con delega alla cultura Christian Romanini “Iniziamo con questo primo appuntamento estivo una serie di serata dedicate alla cultura e alle famiglie che proseguirà per tutto agosto”.



La compagnia teatrale Anà-Thema Teatro da ormai 14 anni è specializzata nello spettacolo itinerante. Anche quest'anno sarà uno spettacolo coinvolgente e divertente per tutta la famiglia. La produzione che sarà ispirata ai personaggi e alle atmosfere dell’Inferno Dantesco, dando vita ad un momento d’intrattenimento davvero emozionante. Lo spettacolo si svolgerà all'aperto tra i vialetti e gli alberi della Boschete Furlane.



Da ormai diversi anni la compagnia, raccoglie consensi da critica e pubblico che partecipa sempre numerosissimo a queste speciali rappresentazioni. Gli attori guidati da Dante Alighieri in persona andranno alle loro postazioni che saranno arricchite da elementi di luce e scenografici; così durante il percorso si incontreranno Virgilio, Paolo e Francesca, Ulisse, Caronte, Minosse, Il Conte Ugolino e la bella Beatrice.



I Monologhi saranno di vario genere e stile, passando dalla divertente commedia a momenti più impegnati a pezzi cantati e suonati dal vivo. I posti sono limitati, l'ingresso libero con prenotazione obbligatoria.