Teatro amatoriale con 'Il morto sta bene in salute'

Continua la Rassegna regionale di Teatro popolare. Domenica 26 gennaio, alle 16, nell’Auditorium Concordia, a Pordenone, la compagnia teatrale “I commedianti per scherzo” di San Cassiano di Brugnera porteranno in scena la commedia in dialetto altoliventino “Il morto sta bene in salute”, di Gaetano Di Maio (regia di Franco Segatto).



La Rassegna regionale di teatro popolare è un’iniziativa culturale organizzata dal Comitato provinciale della Fita di Pordenone in collaborazione con il Gruppo Teatro Pordenone Luciano Rocco, con il sostegno di Comune del Pordenone e con il contributo di Uti Noncello e Banca di Credito Cooperativo Pordenonese. La 21.a Rassegna regionale di teatro popolare riceve il sostegno della Fondazione Friuli.



LA TRAMA. Una coppia di albergatori, per far fronte a debiti e per rinnovare il locale, prende in “prestito” una bella sommetta “lasciata” nella loro pensione da un misterioso cliente. Non avrebbero mai potuto immaginare le conseguenze di questa avventata decisione. Una piccola pensione, una valigia piena di soldi, interventi della mafia, amori impossibili e … possibili, sono gli ingredienti di questa divertente commedia in cui i personaggi saranno i protagonisti di situazioni a dir poco improbabili.