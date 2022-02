Teatro amatoriale presenta 'Sempre alegri mai passion'

Continua domenica 6 febbraio, la Rassegna regionale di teatro popolare, iniziativa culturale organizzata dal Comitato provinciale della Fita di Pordenone in collaborazione con il Gruppo Teatro Pordenone Luciano Rocco, con il sostegno di Comune del Pordenone e con il contributo di Edr Pordenone e Friulovest Banca di Credito Cooperativo.



Alle 16, nell’Auditorium Concordia, a Pordenone (ingresso 5 euro, prezzo invariato), la Compagnia teatrale Amici di San Giovanni di Trieste porterà in scena lo spettacolo brillante, a leggio, in dialetto triestino “Sempre alegri mai passion” di Giuliana Artico (regia di Giuliano Zannier). La 22.a Rassegna regionale di teatro popolare riceve il sostegno della Fondazione Friuli che continua a credere e a sostenere il progetto culturale della Fita di Pordenone, da oltre 20 anni in prima linea nella promozione e nella valorizzazione del teatro amatoriale.



Una lingua inventata ma piena di sonorità familiari e territori che hanno cambiato mille bandiere, per raccontare storie mirabolanti che negli anni hanno conservato tutto il loro umorismo e la loro comicità. Uno spettacolo nato nel chiuso del lockdown¸ma già uscito allo scoperto l’estate scorsa, per dar respiro agli attori e per incontrare un pubblico troppo a lungo privato del Suo Teatro.