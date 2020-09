Teatro bimbi, a Casarsa ultimo appuntamento con Fruit of the Moon

Ultimo appuntamento con Fruit of the Moon, la rassegna estiva organizzata dall'Assessorato alle Politiche culturali e del Territorio della Città di Casarsa della Delizia, in collaborazione con la Pro Casarsa della Delizia e il Centro Studi Pier Paolo Pasolini. Una serie di eventi a ingresso gratuito con prenotazione consigliata (in rispetto delle disposizioni anti Covid-19) nell'antico frutteto di Palazzo Burovich de Zmajevich (sede del municipio) con ingresso da via Segluzza.



Giovedì 10 settembre alle 21 gran finale con "Io mi mangio la luna" lettura scenica e musiche con Roberto Pagura e Michele Pucci a cura di Molino Rosenkranz. Uno spettacolo per bambini e famiglie. Si tratta della lettura con accompagnamento musicale e proiezione video dei testi "Io mi mangio la luna" di Michael Grejniec e "Voglio la luna" di Lucia Scuderi...ci sarà pure per tutti una sorpresa finale!



Gli animali, elefanti, tartarughe, giraffe… e persino topolini sognano di andare sulla luna, chi per scoprire che sapore abbia la luna, chi per vivere un’avventura speciale, osservando da lassù la Terra lontana.



Due storie “lunari” s’intrecciano, e il viaggio a un certo punto ci conduce in Africa in una notte di luna piena durante la quale gli animali curiosi di scoprire se la luna era dolce, o salata, o amara, avevano cercato di raggiungerla, allungando il collo, rizzandosi sulle zampe … ma nessuno era mai riuscito a toccarla. Una storia dove l’unione fa la forza perché tutti insieme si vince e ognuno è indispensabile, anche il più piccolo.Una storia dove guardare lontano serve anche ad imparare a guardare meglio…vicino.Ingresso gratuito contingentato e regolamentato nel rispetto delle disposizioni di sicurezza anti covid-19.Posti limitati, si raccomanda la prenotazione!In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Teatro Pasolini, Via Piave 16Per informazioni e prenotazioni:Biblioteca Civica di Casarsa della DeliziaVia XI Febbraio 16e-mail: cultura@comune.casarsadelladelizia.pn.ittel: 0434-873981(in caso si prenotazioni multiple, indicare se conviventi)