Teatro d'estate per i più piccoli

Per la prima volta il Circuito ERT affianca le sette amministrazioni comunali di Noi Cultura e Turismo (Manzano, Buttrio, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone) nella creazione di un cartellone teatrale estivo dedicato ai più piccoli. Saranno 14 gli appuntamenti che terranno compagnia al pubblico delle famiglie dal 13 luglio al 10 settembre in spazi pensati per valorizzare le bellezze naturali e architettoniche del territorio. Il calendario teatrale si innesta nella più ampia offerta estiva che prende il nome di Vivi con Noi Cultura l’Estate 2020, iniziativa sostenuta e promossa dai Comuni - fatta anche di cinema e letture - per un totale di oltre trenta appuntamenti fino al prossimo settembre.



Il parco di villa di Toppo Florio a Buttrio sarà la sede del primo spettacolo della rassegna. Martedì 13 luglio alle 17 saranno Serena Di Blasio e Matteo Sgobino a raccontare, con parole e musiche, La storia dell’ape blu. Giovedì 15 luglio sarà la volta di Belle bestie, un testo della pluripremiata scrittrice Chiara Carminati, con Giovanna Pezzetta, Leo Virgili. Il viaggio semiserio tra piccoli animali inizierà alle 17 nella corte interna del palazzo comunale di Manzano. Giovedì 23 luglio alle 20.30 nella piazza della chiesa di Pradamano i pupazzi di Silvia De Bastiani intratterranno il pubblico con il titolo scioglilingua Puntindelfarobellavistasulmar. Giovedì 30 luglio alle 17 l’area del campo sportivo di Lumignacco ospiterà Casca il mondo casca la terra dei torinesi Oltreilponte Teatro: musica e canzoni per raccontare le avventure di due bambini che aiutano gli adulti in difficoltà. Lo spettacolo verrà replicato venerdì 31 luglio alle 17 in villa Nanchini Cabassi di Corno di Rosazzo. L’agosto teatrale inizierà lunedì 3 ancora a villa di Toppo Florio di Buttrio con il teatro di figura del codroipese Michele Polo: Baci abbracci e bastonate è il titolo di un lavoro che ha per protagonisti anche Arlecchino e Pantalone. Giovedì 6 agosto sarà dedicato alla musica: alle 20.30 nella piazza della chiesa di Pradamano salirà sul palco Ester Pavlic con la sua Arpa giramondo, per dare vita a un concerto per arpa celtica e storie che verrà proposto anche giovedì 3 settembre alle 18 a Villa de Brandis di San Giovanni al Natisone. Passato Ferragosto, il cartellone riprenderà mercoledì 19 agosto alle 20.30 nella piazza dell’antica chiesa di San Silvestro a Premariacco con Il miracolo della mula, teatro di figura con la compagnia Il laborincolo. Il testo è di un maestro del genere, Gigio Brunello. Si ritorna a villa di Toppo Florio lunedì 24 agosto alle 17 con Maman Canaje dei tarcentini Teatro al Quadrato, che due giorni dopo, mercoledì 26 agosto, presenteranno un altro spettacolo, Mi piace, alle 17 nel palazzo comunale di Manzano. Venerdì 28 agosto a villa Caiselli a Percoto Michele Polo proporrà 11 a 0, la versione teatrale dell’omonimo libro di fiabe in friulano scritto dallo stesso Polo con Serena Di Blasio. Due le repliche: la prima alle ore 17, la seconda alle 18.15. Lunedì 31 agosto a villa Nachini Cabassi di Corno di Rosazzo andrà in scena Valentina Vuole, uno spettacolo a tecnica mista – attori e pupazzi – con la compagnia Progetto G.G. di Parma. La rassegna teatrale terminerà giovedì 10 settembre alle ore 18 a Villa de Brandis con i triestini La luna al guinzaglio e il loro Clown in viaggio.



Vivi con Noi Cultura estate comprende anche una rassegna di 14 appuntamenti con cinema all’aperto a cura di Artemedia dedicata ad Alberto Sordi e Federico Fellini nel centenario della loro nascita e un ciclo di 5 letture per i bambini e le loro famiglie dal titolo “E vissero felici e contenti. Storie per un’estate con il lieto fine” a cura di Damatrà.Tutti gli appuntamenti del programma VIVI CON NOI CULTURA L’ESTATE 2020 sono a ingresso gratuito e a numero chiuso e limitato di partecipanti. La prenotazione è, quindi, obbligatoria chiamando entro le 12 della giornata dell’evento l’Ufficio IAT di Manzano (0432 1799010), attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. In occasione degli eventi verranno garantite tutte le misure di sicurezza e di distanziamento atte a prevenire la diffusione della pandemia da Covid-19.