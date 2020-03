Teatro da casa per bambini: in scena 'L’oca dalle piume d’oro'

Piccole storie divertenti, filastrocche, fiabe che si tramandano nel tempo e artisti che ci faranno entrare nelle loro case, trasformate in piccoli teatri, in questo tempo sospeso. Il CTA - Centro Teatro Animazione e Figure ha pensato di continuare le sue attività in maniera alternativa e di proporre a tutti una fiaba a settimana dalla sua pagina Facebook.



Sarà un modo un po' più tecnologico e diverso dal teatro che siamo abituati a vedere, ma permetterà di stare comunque assieme. Nell’attesa di tornare presto agli incontri “dal vivo”.



Il primo appuntamento è per domenica 22 marzo, alle ore 17.00, sulla pagina Facebook di CTA: Serena Di Blasio ha trasformato la sua cucina in uno splendido palcoscenico e ci racconterà L’oca dalle piume d’oro, fiaba popolare dei fratelli Grimm ripresa anche da Italo Calvino.

Ogni settimana, poi, si aggiungerà una nuova storia grazie ai nostri preziosi artisti.



È vero, stare tutto il giorno chiusi in casa non piace a nessuno, ma se pensiamo che lo facciamo per proteggere noi stessi, mamma, papà, i nonni, in nostri amici e tutti quelli che ci circondano, allora forse può essere più facile fare questo sacrificio.