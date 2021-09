Teatro e musica sposano la sostenibilità

Parlare di sostenibilità attraverso differenti forme di linguaggio, analizzare uno dei temi più dibattuti del momento da molteplici prospettive, far riflettere lo spettatore, accompagnandolo nella scoperta di visioni diverse della realtà. Va in questa direzione l'edizione 2021 del "Blanc european festival", inaugurato nel 2019 e che quest'anno torna dal 24 settembre al 3 ottobre, dopo lo stop imposto dalla pandemia, con un programma ricco che si snoda in cinque appuntamenti, tra performance di teatro e musica, cui si aggiungeranno dibattiti di approfondimento sul tema appunto della sostenibilità.



Un festival ideato e curato dal violoncellista e compositore spilimberghese Riccardo Pes, che vede partner importanti, tra cui l’associazione Santa Maria di Lestans, Fondazione Friuli e Coldiretti. Le parole chiave del festival sono sostenibilità, territorio e arte.



"L’emergenza pandemica ha fatto emergere l’esigenza di un radicale cambiamento dei nostri stili di vita e sempre più persone sono diventate sensibili alle tematiche ambientali e di equità sociale – spiega il direttore artistico Pes -. In un’ottica in cui l’uomo è al centro del cambiamento e il locale può diventare la scintilla per soluzioni innovative, il festival vuole farsi promotore di iniziative multidisciplinari nelle quali artisti dai background diversi daranno vita a performance ispirate a questi temi". La scelta delle location degli appuntamenti non è casuale: l’obiettivo è valorizzare la pedemontana pordenonese, in spazi meno inflazionati, ma che meritano di essere meglio conosciuti. Si parte il 24 settembre, alle 20.30 a Palazzo Colossis di Meduno, con “Subacquea”.



L'intento della performance è sensibilizzare lo spettatore al tema dell'acqua. Il pubblico avrà l’occasione di immergersi in un ambiente subacqueo con storie acquatiche curate dal Teatro della Sete (Valentina Rivelli e Serena Giacchetta). Le musiche saranno del mezzosoprano triestino Stefania Seculin e del pianista udinese Andrea Boscutti. Lo sviluppo sostenibile, perno dell’Agenda 2030 dell’Onu, sarà al centro dell’incontro in calendario alle 17.30 del 25 settembre nel mercato coperto di Campagna amica di Pordenone.Alla tavola rotonda, moderata da Giorgio Zanin, prenderanno parte Antonio Bertolla, direttore di Coldiretti Pordenone, Andrea Lugo, vertice dell’Associazione allevatori, Monica Cairoli, presidente dell’Ordine di agronomi e forestali del Friuli Venezia Giulia, Boris Brollo, critico d'arte, Cesare Serafino, artista visivo, e Julia Artico, artista. Nella stessa giornata, alle 20.45, al Verdi di Pordenone, spazio a “Wild woods”, una serata performativa con la nota poetessa londinese Jehane Markham, per anni scrittrice per la Bbc, che interpreterà dal vivo alcuni suoi scritti ispirati alla natura. Sarà accompagnata al pianoforte da Yuki Negishi, concertista giapponese, e da Pes. Verranno eseguite musiche di Prokofiev, Stravinsky, Poulenc e Battista Pradal.Si sale in Val Tramontina il 26 settembre per “Intrecci”, in programma alle 17.30 nella sala polifunzionale di Tramonti di Sopra. Angelo Floramo, storico e antropologo, parlerà di miti e leggende del Friuli accompagnato da Stefano Montello che canterà di piante ed erbacce. L'attrice Giulia Pes racconterà invece di storie di tessitura per recuperare pratiche antiche artigiane per un futuro di sostenibilità. La chiusura del festival sarà nella chiesa di San Nicolò a Castelnovo del Friuli, alle 17.30 del 3 ottobre, con “La biodiversità dei popoli”. La serata vedrà il violinista Gilles Apap, musicista di fama mondiale, dialogare con Massimo Somaglino, uno dei più apprezzati attori italiani, assieme all'Orchestra d'archi Vendramelli. Fiabe dal mondo saranno accompagnate dalle musiche di Mendelssohn e dalla tradizione popolare.Tutti gli eventi sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria tramite sms o Whatsapp al 347-3254999 oppure email a blanceuropeanfestival@gmail.com.La manifestazione si svolge nel rispetto delle correnti normative e linee-guida anti Covid-19.