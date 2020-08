Teatro e Scienza, linguaggi interconnessi

Con “Le biblioteche segrete del Magazzino 26” il 22 agosto il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia apre la serie di iniziative in collaborazione con FIT per ESOF 2020, che prevede anche lo spettacolo “Le eccellenti”, la lettura “Alfa Romeo Jankovits” e infine nella sala del Politeama Rossetti FameLab Italia 2020 e un’importante conferenza di divulgazione scientifica…

È notevole la presenza dello Stabile regionale nell’ambito del Science In The City Festival, come fin dall’inizio è stata fervida la collaborazione con ESOF: lo hanno sottolineato nel corso della conferenza stampa di giovedì 20 agosto alla Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio, l’Assessore ai Teatri e ad ESOF2020 Serena Tonel, il Presidente del Teatro Stabile Francesco Granbassi, il Direttore Franco Però, assieme al professor Stefano Fantoni Champion di ESOF, a Paola Rodari, Programme Manager di Science in the City e Tiziana Benussi, Presidente della Fondazione CRTrieste, che ha assicurato il proprio sostegno a tutte le iniziative del Festival.



Alla conferenza hanno preso parte i partner e gli artisti che con il loro lavoro hanno reso possibili gli eventi in programma: Marcela Serli regista de “Le eccellenti” assieme alla professoressa Saveria Capellari, Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell'Università di Trieste e al Presidente del Cug della SISSA Andrea Romanino; il regista di “Alfa Romeo Jankovits” Tommaso Tuzzoli ed Aura Bernardi, Project manager dell’Immaginario Scientifico e responsabile di FameLab Trieste.Assieme hanno illustrato ai media i diversi momenti che il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ha creato e sostenuto, esprimendo così la sensibilità con cui tradizionalmente guarda al mondo della scienza. Un’attenzione che ha addirittura anticipato il traguardo di ESOF: basti citare la produzione del 2017 “La domanda della regina” di Giuseppe Manfridi e Guido Chiarotti o la presenza di Gabriella Greison con i suoi spettacoli divulgativi in diverse stagioni di ospitalità…La candidatura di Trieste a sede dell’Euro Science Open Forum 2020 ha rappresentato per lo Stabile uno stimolo a incrementare tale percorso nell’intento di offrire ulteriori dimensioni di scambio e di sperimentazione fra scienza e palcoscenico.Da tale intersecazione nascono dal 2018 produzioni - come “(Tra parentesi) La vera storia di un’impensabile liberazione” di e con Massimo Cirri e Peppe Dell’Acqua sulla rivoluzione basagliana o “L’infinito tra parentesi” del giallista e chimico Marco Malvaldi, con Maddalena e Giovanni Crippa - ed altre sperimentazioni (menzioniamo “Autobiography” che il coreografo inglese Wayne McGregor ha ispirato ad algoritmi e DNA).Fino ad arrivare adesso agli