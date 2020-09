Teatro Giovanni da Udine, prevendite a gonfie vele

È partita la corsa ai biglietti per i nuovi spettacoli di prosa e musica del Teatro Giovanni da Udine. La prima parte di stagione piace all’affezionato pubblico del Teatrone che, numeroso, fin dalla mattinata di martedì 22 settembre si è recato agli sportelli di via Trento per l’acquisto dei titoli.



Un segnale incoraggiante per il Giovanni da Udine che, dopo la chiusura anticipata della stagione 19/20, riprende la programmazione con rinnovato entusiasmo garantendo il rispetto di tutte le normative di sicurezza imposte per legge: accesso al pubblico limitato (la capienza effettiva della sala, fino a nuove disposizioni, sarà di 650 spettatori fra platea e gallerie per garantire il distanziamento di 1 metro fra le persone), uso del termo scanner per il rilevamento della temperatura, postazioni per l’igienizzazione delle mani, mascherina obbligatoria.

Fino a sabato 26 settembre l’acquisto dei biglietti sarà riservato agli abbonati alla stagione 2019/20. Dal 29 settembre invece sarà possibile a tutti.



Nel rispetto delle normative anticovid,: i biglietti sono infatti nominali e acquistabili autocertificando alcuni dati personali, che saranno trattati e conservati per 14 giorni dal giorno dello spettacolo secondo le indicazioni di legge. Espletare alcune procedure risulta pertanto più oneroso in termini di tempo. Per ovviare alla formazione di code e limitare i disagi dell’attesa del proprio turno allo sportello, il Teatro consiglia l’acquisto dei biglietti da remoto, senza file e senza costi di commissione: è sufficiente scaricare dal sito(sezione biglietteria) il relativo modulo e inviarlo compilato a. Per l’acquisto dei biglietti è possibile utilizzare i voucher ottenuti per gli spettacoli annullati della scorsa stagione.Per questa prima fase della stagione (ottobre – dicembre 2020) non è prevista l’emissione di abbonamenti. L’acquisto di più biglietti dà però diritto a una serie di sconti progressivi sull’acquisto dei titoli. La validità delle G teatrocard emesse nel corso della passata stagione è stata inoltre prorogata per tutta la stagione 2020/2021: i titolari potranno acquistare il proprio biglietto per ciascuno spettacolo con la speciale riduzione.ORARI DI APERTURA DELLA BIGLIETTERIA (via Trento, 4 Udine)dal 22 settembre al 3 ottobre 2020 da martedì a sabato dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00dal 6 ottobre 2020 da martedì a sabato dalle 16.00 alle 19.00nei giorni di spettacolo da martedì a sabato dalle 16.00 fino all’orario di inizio dello spettacolodomenica, lunedì e festivi a partire da 90' prima dell’inizio della rappresentazionePer informazioni: tel. 0432 248418; biglietteria@teatroudine.it (servizio attivo negli orari di apertura della biglietteria).Si invita il pubblico ad acquistare in prevendita il proprio biglietto elettronico senza file al botteghino e senza costi di commissione scaricando dal sito www.teatroudine.it (sezione biglietteria) il relativo modulo e inviandolo compilato a biglietteria@teatroudine.it.