Teatro in friulano a Cividale con 'Delitto imperfetto in casa Fiaschetto'

Tutto pronto al Teatro Ristori di Cividale del Friuli per il terzo appuntamento della Rassegna di Teatro in Friulano. Domenica 14 novembre 2021, alle ore 17.30, si esibirà la compagnia Il Tomat con "Delitto imperfetto in casa Fiaschetto", una storia che racconta le vicende della famiglia Fiaschetto, proprietari di una piccola Pensione, alle prese con bizzarri dongiovanni e personaggi misteriosi che interrompono la vita tranquilla degli ospiti. Colpi di scena e comicità dei protagonisti, per ridere, pensare ed emozionarsi.



La partecipazione prevede la prenotazione obbligatoria da effettuarsi via mail all’indirizzo teatroristori@cividale.net oppure telefonicamente al numero 0432-731353.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito e inizierà alle ore 17.30 (il Teatro aprirà 30 minuti prima dell'inizio dello spettacolo).