Teatro in marilenghe a Vicino/Lontano

Il Teatri Stabil Furlan (Tsf), nella sua ampia attività di promozione della lingua e della cultura friulana attraverso la scena, non dimentica certo i bambini e le famiglie, riservando loro spazi di condivisione e spettacoli a misura di “piçui”, di piccoli per l’appunto. Nasce così la collaborazione tra l’ente di produzione teatrale friulano e tre artisti ben noti nel panorama “di chenti”: il musicista e produttore Leo Virgili, il burattinaio e drammaturgo Michele Polo e l’attore e regista Federico Scridel, protagonisti, sabato 14 maggio alle ore 17 nel cortile di Palazzo Mantica in via Manin a Udine, dello spettacolo “Lis pantianis e la machine dal timp” (l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Tutte le informazioni su teatristabilfurlan.it, vicinolontano.it, setemane.it).

È il nuovo e originale capitolo della saga delle tre pantegane friulanofone che si sono già fatte amare in occasione del loro debutto, quando con “Lis storiis de Scjatepantiane” si sono meritate la vittoria del premio ERT Piccoli Palchi. Ritornano per l’allegria dei bambini e delle famiglie con una nuova ed esilarante vicenda in “marilenghe”, alla ricerca di un luogo quieto dove vivere, lontano dalle angherie di questo mondo e sempre alla ricerca di un'unica e gialla fissazione: il “formadi”! Sono la “pantiane cul miegecode”, la “pantiane filosofe” e la “pantiane cul menevîts”, in viaggio di epoca in epoca con un’improbabile macchina del tempo per fuggire dal mortale trittico: “tramai”, “racli” e “velen”, ovvero trappola, bastone e veleno, agognando nulla più e nulla meno che una vita serena e ghiotta tra infiniti banchetti al formaggio. Con la consulenza registica di un altro maestro della commedia friulana, Claudio Moretti, Virgili, Polo e Scridel si muoveranno tra recitazione e musica in un friulano accessibile e variegato, nella certezza che l’arte performativa è tra i mezzi privilegiati per l’apprendimento di una lingua che, lo saggerà anche il giovane pubblico, non ha niente di minoritario.

"È uno spettacolo che presentiamo in prima assoluta, pensato per i bambini dai cinque anni in su", anticipa Michele Polo, parte del terzetto dei roditori friulani. "Reciteremo e suoneremo a loro misura, non strumenti tradizionali ma la scenografia, che è composta da tubi di ferro, bidoni delle immondizie, casse di legno. Sarà uno spettacolo molto divertente, per noi e per i piccoli, famiglie comprese. Siamo inoltre molto orgogliosi della collaborazione con il Tsf e del lavoro di squadra con Massimo Somaglino. Lui è un uomo di teatro, conosce molto bene questo mondo, le sue dinamiche, gli obiettivi, perché il teatro lo fa, da tanto tempo. Siamo altrettanto onorati del contesto in cui presenteremo questa “prima”, in sinergia con Vicino/Lontano e la Società Filologica Friulana. Confidiamo di far girare bene “Lis pantianis e la machine dal timp”, per la gioia dei grandi e soprattutto dei piccini, a piacer loro e della nostra lingua".