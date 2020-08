Teatro in piazza a Turriaco incorona Luciana Melon

Si è svolta venerdì sera nella cornice di Piazza Libertà a Turriaco, la serata di premiazione del 7° Concorso Teatro in piazza indetto dal Circolo Culturale e Ricreativo Don Eugenio Brandl, concorso che gode del patrocinio dell'Associazione Culturale Bisiaca, della Pro Loco Turriaco, della FITA UILT regionale, dell'Amministrazione comunale e della Banca di credito cooperativo del paese.

La serata, per la prima volta, è stata trasmessa in diretta Facebook. “Abbiamo preparato tutto secondo le normative anti-covid e abbiamo pensato che, non potendo ospitare il numero di avventori degli anni passati, avremmo potuto proporre la diretta Facebook dell'evento. E così abbiamo fatto. Ci fa piacere che diverse persone l'abbiano seguita e si siano complimentate in diversi modi. La serata e le ulteriori a seguire saranno visionabili anche sul canale You Tube del Circolo Brandl”. Afferma il presidente del sodalizio Elisa Baldo.

Ad apertura della serata il presidente della Giuria, professor Paolo Quazzolo, ha fatto un breve discorso sul concorso e sul teatro in generale, evidenziando come il mondo dello spettacolo sia stato tra i settori maggiormente colpiti dalla chiusura anti-covid e, passando più nello specifico al concorso, ha espresso soddisfazione per il numero di commedie inviate e per il raggiungimento del verdetto finale all'unanimità.



Si è passati poi alla consegna dei diplomi ai diversi partecipanti intervenuti per arrivare alle due segnalazioni destinate a Dante Callegari di Roncade Treviso, e a Stefania De Ruvo ed Eleonora Torvo da Ancona e Vicenza. Per qusti testi si sono avvicendati sul palco alcuni attori del Gruppo teatrale Brandl che hanno recitato stralci dalle opere presentate per giungere, infine, alla premiazione: Premio Assoluto 7° Concorso Teatro In Piazza a Luciana Melon di Trieste per un testo molto attuale, contraddistinto da coerenza, disinvoltura e un uso della lingua assolutamente adeguato, capace di far divertire il lettore rendendolo partecipe delle vite dei protagonisti.A vincere quindi un dialetto triestino di matrice istriana, molto vivo, che ha colpito l'intera giuria, composta dal professor Quazzolo, dall'attore e regista professionista Enrico Cavallero, dal giornalista Ivan Bianchi e, per il Circolo Brandl, da Fulvia Cristin ed Elisa Baldo.Erano presenti diverse autorità: per l'amministrazione comunale l'assessore Nicola Pieri, per la Banca di credito cooperativo Marco Cerni, per l'Associazione culturale bisiaca Ivan Portelli, per la Pro Loco Turriaco Paolo Buttignon e Flavio Gon e per la Fndazione Carigo il prof. Paolo Buzzulini.A conclusione, visto che non era possibile pensare a un rinfresco, il gruppo teatrale del Circolo stesso ha dato il via alla Rassegna “Dialetti in tournée” che quest'anno si è aperta, appunto, con un'intensa serata tutta deicata al teatro. Sul palco è andata in scena una divertentissima e profonda commedia sulla vita quotidiana di alcune donne di oggi! Il testo, “Tipico incidente domestico” è stato scritto da Fulvia Cristin e a interpretarlo sono stati Andrea Cicogna (voce e chitarra), Livia Bianchet, Elisa Baldo, Fulvia Cristin, Romeo Mischis, Valentina Gullà e Flavia Spanghero.Questa sera (domenica) , dopo gli amici di San Giovanni de L'Armonia di Trieste che si sono esibiti sabato, chiuderà il programma le compagnie di Chions e Pasian con uno spettacolo dedicato al baccalà!Il link della diretta: https://www.facebook.com/circolo.doneugeniobrandl/videos/771469993679122