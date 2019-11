Teatro in triestino al Pellico

Secondo turno di repliche in abbonamento per la “35a stagione del teatro in dialetto triestino” organizzata e promossa da L’ARMONIA – Associazione tra le Compagnie Teatrali Triestine (affiliata Fita – Fita-Uilt Fvg).



Venerdì 8 e sabato 9 novembre alle ore 20.30 e domenica 10 novembre 2019 alle 16.30 al Teatro “Silvio Pellico” di via Ananian a Trieste sarà in scena il Gruppo Proposte teatrali (Fita) con la commedia brillante No Xe Due Senza Tre testo e regia di Alessandra Privileggi.



Figli sì, figli no. Questa commedia garbata e divertente intende trattare un tema delicato, intramontabile, gioioso, ma che può diventare in taluni casi anche drammatico. E chi si prende la responsabilità di metterli al mondo, di questi tempi? Quali tempi? Vi è mai stato quello giusto? E intanto gli anni passano, le epoche si susseguono e la vita trionfa sul cinico buon senso… No xe due senza tre… El quarto vegnerà da sé.



Gli interpreti di No Xe Due Senza Tre sono (in ordine di apparizione): Jacopo Baroni, Giulia Perco, Francesco Molino, Mariaelena Feriotto, Giorgio Fonn, Renato Fragiacomo, Perla Lanotte, Claudia Privileggi, Alexsander Sovic, Rossana Busato, Lara Busato, Roberto Pignataro, Ruggero Pignatelli, Elena Kiss e Noemi Mauri. E con la partecipazione dei piccoli attori: Noemi Berger, Edy Borelli, Emma Borelli, Gabriel Delluniversità, Giulia Lesini, Agata Martini, Nora Rondi.

Scenografie: Roberto Pignataro. Costumi: Rossana Busato. Luci e fonica: Nicola de Venezia con lo Staff del Pellico. Elaborazioni grafiche di Maurizio Bressan



Prevendita biglietti al Ticketpoint di Corso Italia 6/c (1° piano) e alla Cassa del teatro da un’ora prima dello spettacolo.



La “35a stagione del teatro in dialetto triestino” si svolge con il Patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Trieste, ed è inserita nel Progetto L’Armonia teatro amatoriale finanziato con fondi regionali dalla Fita – Uilt Fvg.