Teatro Incerto e Angelo Floramo per il Teatro a casa tua

Ultimo appuntamento prima della pausa natalizia con Il Teatro a Casa tua, la videorubrica web del Circuito ERT che dialoga con i protagonisti della scena teatrale. In occasione della puntata prefestiva, la trasmissione derogherà alla regola del giovedì sera e andrà in onda sulla pagina Facebook ERT FVG mercoledì 23 dicembre alle 18.30 (dalle 19 anche sul canale YouTube dell’ERT). Al microfono di Angela Caporale ci saranno ben quattro ospiti: Fabiano Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi – in arte il Teatro Incerto – e lo storico e scrittore Angelo Floramo.



Nella mezz’ora assieme si parlerà di due spettacoli, entrambi prodotti dal CSS Udine. Il primo, Fieste, la cui tournée è stata interrotta lo scorso febbraio dalla prima ondata pandemica, recupererà le date di Lignano Sabbiadoro e Artegna alla riapertura dei teatri, mentre il secondo, Guarnerius, è una novità che vedremo in scena a Gemona, Lestizza, Orsaria e Colugna in primavera. Principalmente su Guarnerius si incentrerà la chiacchierata in onda mercoledì. Lo spettacolo, ispirato dal testo “Guarnerio d’Artegna. Il suo tempo, la sua biblioteca” di Elio Varutti e Angelo Floramo, alterna e fonde assieme scene teatrali e momenti didattici per raccontare la verità della storia – un viaggio a Venezia del 1461 del vicario patriarcale, quel Guarnerio d’Artegna che fondò a San Daniele la prima biblioteca civica del Friuli - attraverso il gioco del teatro. Da un lato il professor Angelo Floramo, protagonista anche sul palco, e dall’altro il trio più amato dal pubblico friulano. Nello spettacolo ma anche nella puntata del Teatro a Casa tua, spesso i ruoli non saranno così definiti, ci sarà spazio per ironia e risate ma non mancheranno i riferimenti al difficile periodo che stiamo vivendo.



Il programma di Il Teatro a Casa tua - uno spazio che accompagna e arricchisce la proposta teatrale del Circuito ERT che conta ben 27 teatri su tutta la Regione, oltre alle iniziative per le famiglie e per le scuole di Piccolipalchi e di teatroescuola – dopo la pausa natalizia riprenderà a gennaio con nuovi ospiti.Tutte le puntate, dopo la messa in onda, saranno disponibili sui canali Facebook e YouTube ERT FVG: