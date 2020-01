Il Teatro Incerto, trio inossidabile dalla comicità contagiosa, apre il 2020 come ha chiuso il 2019: facendo divertire con i suoi spettacoli in lingua friulana. Come l’ultima produzione Blanc, che vede protagonisti tre amici e un quadro, un’amicizia di lunga data e una disputa culturale che rischia di incrinarla: lunedìl 6 gennaio a Santa Maria la Longa.