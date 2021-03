Mercoledì 10 marzo, alle 21, Teatro incontro presenta 'Dovremmo essere tutti femministi' di Chimamanda Ngozi Adichie, per la regia di Elena De Cecco, con le riprese e montaggio di Giuseppe Vergara e Fausto Vilevich.



“Tutti dovremmo essere femministi. Un fatto ineluttabile dimostrato con sfrontata semplicità, ironia, acume e potenza dalla scrittrice Femminista felice africana che non odia gli uomini e che ama mettere il rossetto e i tacchi alti per sé e non ner gli uomini: Chimamanda Ngozi Adichie. Una esortazione, senza distinzione di genere, a fare meglio. La compagnia Teatro incontro, con uno spettacolo a leggio, asciutto e minimale che esalta la parola, sollecita e solletica la discussione perché i ricordi della scrittrice nigeriana sembrano essere i nostri ricordi, nei suoi aneddoti ci riconosciamo e il suo appello diventa il nostro appello. Sì, esiste un problema con il genere e tutti noi, uomini e donne, dobbiamo fare meglio.”