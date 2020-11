Teatro Nuovo Giovanni da Udine, ancora tempo per richiedere i voucher

Gli spettatori che non avessero ancora provveduto a fare richiesta di rimborso tramite voucher per gli spettacoli di prosa, musica e danza in programma nella stagione 2019/20 del Teatro Nuovo Giovanni da Udine fra marzo e giugno 2020 e annullati a causa dell’emergenza Covid 19 possono ancora usufruire di tale opportunità nonostante i termini previsti per legge siano scaduti lo scorso 18 giugno.



Lo annuncia il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine che intende così favorire il proprio pubblico nonostante il periodo di grave difficoltà attraversato da tutto il comparto degli spettacoli dal vivo. “Si tratta di un gesto di correttezza e trasparenza nei confronti degli spettatori che, come noi, stanno subendo gli esiti di una crisi pandemica senza precedenti – spiega il presidente Giovanni Nistri - ma anche di un piccolo segno di riconoscenza per l’attenzione e la solidarietà che in tantissimi ci hanno dimostrato e stanno dimostrando in questo particolare



accedendo al sitooppure scrivendo a. Il telefono della biglietteria (0432 248418) sarà attivo nei consueti orari di apertura al pubblico: dal martedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00 (chiuso domenica, lunedì e giorni festivi).Gli uffici del Teatro provvederanno ad emettere un voucher per l’importo corrispondente da utilizzare entro il 31/12/2021 su qualsiasi spettacolo organizzato dalla Fondazione. Si ricorda infine che tutti i voucher emessi potranno essere utilizzati per l’acquisto dei titoli solo accedendo direttamente alla biglietteria di via Trento 4.