Teatro per bambini al Kulturni dom

Lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 11.00 presso il Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass 20) andrà in scena il sesto appuntamento della rassegna teatrale per bambini “Komigo baby 2019/20 – A teatro con mamma e papà” con lo spettacolo “Palček nos”, prodotto dal teatro “Desni žepek” di Ljubljana (Slovenia), con Lucija Ćirović e Boštjan Štorman.

Il bel Jakob, viene punito dalla Strega delle erbe a causa della sua insolenza. Per sette anni dovrà così servirla, diventando un ottimo cuoco. Ma la punizione non finisce qui. La strega infatti lo trasforma in un nano dal naso lungo e lo manda in giro per il mondo. Jakob diventa così lo chef del duca e capisce che il sapere e il cuore sono più importanti dell'aspetto esteriore.

Ingresso: bambini € 5,00; accompagnatori, fratelli e sorelle € 3,00.

Il prossimo appuntamento della rassegna Komigo baby si terrà domenica 26 gennaio 2020 alle ore 11.00, la rappresentazione “Pojte, pojte drobne ptice” (Cantate, cantate piccoli uccellini) della compagnia “Lalanit” di Ljubljana (Slo).

La rassegna “Komigo baby” è pensata per tutta la famiglia grazie ad un linguaggio semplice ma ricco di significati (fantasia, buoni sentimenti, insegnamenti, valori positivi ecc.) ed è promossa dal Kulturni dom di Gorizia, dall’USD Dom, la cooperativa culturale Maja, con il patrocinio della SKGZ (Unione culturale economica slovena) e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e della Regione FVG.

Informazioni: Kulturni dom di Gorizia – tel. 0481 33288; email info@kulturnidom.it, web www.kulturnidom.it.