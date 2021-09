Teatro per bambini con Pippi Calzelunghe

Sabato 18 settembre 2021 con inizio alle ore 11.00, presso il centro culturale Andrej Budal di Štandrež -Sant’Andrea (via Montello, 9) si terrà lo spettacolo teatrale per bambini Pika potuje po svetu (Pippi viaggia per il mondo) del Teatro Enostavno prijatelji di Črnuče (Ljubljana).



Pippi Calzelunghe ha esaurito le monete d'oro e parte per un viaggio intorno al mondo alla ricerca di suo padre Enfrain Calzelunghe. Durante il viaggio conosce gli abitanti dell'Asia, dell'Africa e dell'America, che la colpiscono con la loro diversità, il senso dell'umorismo e la musica. Incontra praticamente tutti tranne il papà, fino a quando non succede qualcosa di inaspettato.

Oltre a Pippi conosceremo altri quattro personaggi: l’africano Riki Tiki, il cinese, il Falco nero e Evrazij Calzelunghe.



Lo spettacolo è adatto a tutti, sia bambini che adulti.

I promotori dello spettacolo sono il circolo culturale Oton Župančič, la sezione giovanile Pičulati, il Kulturni dom di Gorizia nell’ambito del progetto Komigo 2021 con il patrocinio della ZSKD-Unione dei Circoli Culturali Sloveni.



Ingresso 4,00 € (sconto per accompagantori e membri familiari).

E’ consigliata la prenotazione. Si raccomanda il rispetto della normativa anti-Covid.

E’ obbligatoria la presentazione del green-pass.