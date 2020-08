Teatro per bambini e cinema nel Parco di Villa di Toppo-Florio

Il teatro per bambiniprosegue nel Parco di Villa di Toppo-Florioil24 agosto,sempre alle 17, in scena "Maman canaje" dei tarcentini Teatro al Quadrato. ingresso gratuito (da via Sottomonte) a numero limitato. Solo su prenotazione, entro le ore 12 della giornata dell'evento, presso Ufficio IAT di Manzano (tel. 0432 1799010, dal lunedì al venerdì ore 9-12). L’iniziativa è a cura dei comuni di Noi Cultura e Turismo, ad affiancare le sette amministrazioni comunali di Noi Cultura e Turismo(Manzano, Buttrio, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone) nella creazione di un cartellone teatrale estivo dedicato ai più piccolic’è, per la prima volta, il Circuito ERT.



Il programma degli eventi culturali promossi dall'assessorato alla Cultura di Buttrio, in programma questa estate in Villa di Toppo-Florio, prosegue con il cinema d’autore nel centenario della nascita di Alberto Sordi (“Il vigile”, proiettato a luglio) e Federico Fellini.Prossimo appuntamento venerdì 21 agosto ore 21 “Ginger e Fred”.