Teatro per famiglie a Monfalcone e Muggia

Enrichetta dal Ciuffo è uno spettacolo divertente, irriverente e dolce. Immaginato per i bambini dai 4 anni in su, fa riflettere anche genitori, zii e nonni. Tutti insieme, in piena sicurezza, si potrà tornare a teatro al Comunale di Monfalcone - sabato 24 ottobre alle ore 17.00 - e al Verdi di Muggia - domenica 25 sempre alle 17 - per due nuovi appuntamenti di Piccolipalchi, la rassegna del Circuito ERT per le famiglie.



In scena, la storia di Enrichetta, una bambina dalla capigliatura bizzarra, e del suo incontro con Clemente Bel Dente. In un bosco ricreato sul palco grazie a scenografie e luci, questo incontro cambierà le sorti di entrambi e aiuterà il giovanissimo pubblico a riflettere su temi importanti come il valore della bellezza, dell’amore, e della generosità. Enrichetta dal Ciuffo è uno spettacolo realizzato dalla compagnia Teatro Perdavvero di Cento (Ferrara) insieme all’Accademia Perduta Romagna Teatri e ritorna in Friuli dopo il successo dello scorso anno.



Lo spettacolo sostituisce il concerto La Foresta Cantata, tutti i biglietti precedentemente acquistati o prenotati restano validi per il nuovo appuntamento. Entrambe le repliche sono a numero chiuso, perciò la prenotazione è fortemente consigliata telefonicamente (Monfalcone t. 0481494369, Muggia t. 0432 224214) oppure via email scrivendo a prenotazioni@ertfvg.it. La rassegna Piccolipalchi è organizzata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con gli enti locali aderenti e la partecipazione della Fondazione Friuli. Giunta alla 15ima edizione, si è consolidata come un importante intervento di politica culturale per l’infanzia e di servizio al territorio, raccogliendo attorno a sé una rete di soggetti che condividono lo spirito del progetto. Il cartellone 2020/2021 è consultabile sul sito www.ertfvg.it .