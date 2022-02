Teatro per i piccoli, 'Storia di Pinocchio'

È in arrivo un nuovo appuntamento all’interno della stagione invernale del Cta di Gorizia, Pomeriggi d’inverno. Sabato 19 febbraio, con inizio alle 16.30 al Kulturni Center Lojze Bratuž di Gorizia, sarà Storia di Pinocchio, della Compagnia Mattioli, a sostituire lo spettacolo Cappuccetto Rosso, inizialmente previsto per questa data.



Sulla scena c’è una mamma seduta accanto al lettino del suo bimbo, quel bimbo che ogni sera vorrebbe farsi raccontare le avventure di Pinocchio. Ma la mamma preferisce evitare perché sa che ascoltando le storie del gatto e la volpe, del Mangiafuoco e la balena, poi il cuore batte forte e si rischia di fare brutti sogni. Una sera, accade però che a battere forte sia il cuore della mamma che senza volerlo si trova risucchiata nelle fantastiche avventure del burattino: il letto si trasforma nel teatrino di Mangiafuoco, nel carretto per andare nel Paese dei Balocchi e anche nella balena in cui si trova Geppetto. Tutti gli oggetti della camera prendono vita e corpo e, nella magica affabulazione, la mamma interpreta Pinocchio e i personaggi delle sue avventure, svelando segreti e sogni del burattino… forse anche quelli rimasti nella penna di Collodi, fra cui un’inconfessabile passione per la danza hip hop.



Le immagini diventano poesia sostenuta da ritmi e temi musicali divertenti e originali, il tutto accompagnato da luci che trasformano la realtà in scenari evocativi. Storia di Pinocchio è uno spettacolo adatto a bambini a partire dai 3 anni di età. Sul palcoscenico, nel ruolo della mamma, ci sarà Monica Mattioli, che cura anche la regia e la drammaturgia di questo spettacolo assieme a Silvano Antonelli.