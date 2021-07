Teatro per ragazzi nei quartieri di Pordenone

Comune di Pordenone e Ortoteatro, con il prezioso contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli, organizzano la rassegna "Il teatro c'era una volta' Spettacoli Estivi per Grandi e Bambini" che coinvolgerà anche i quartieri di Pordenone.



Lunedì 5 luglio appuntamento a Torre di Pordenone "La strega dell'acqua e il bambino di ciccia" (Ortoteatro); lunedì 12 luglio a Vallenoncello "La fiaba di re orcone e della magica pozione" (Compagnia C’è Un Asino Che Vola); lunedì 19 luglio al ParcoBaleno "Fagiolino e il terribile Cavalier Sbragafegati" (Compagnia I Burattini di Mattia).



La rassegna ormai storica proposta da Ortoteatro viene realizzata grazie all'ospitalità delle parrocchie di Torre e di Vallenoncello e dell'AIFA, associazione che cura il ParcoBaleno di Borgomeduna.



Il primo appuntamento sarà lunedì prossimo, 5 luglio, a Torre e vedrà coinvolta la compagnia organizzatrice con uno spettacolo di e con Fabio Scaramucci, "La strega dell'acqua e il bambino di ciccia", dedicato ai bambini di tutte le età. Si tratta delle Storie della Nonna sulle Agane del Friuli, uno spettacolo di fiabe popolari narrate e cantate: in questo spettacolo, che prosegue il percorso sull’arte del contastorie intrapreso da Fabio Scaramucci con successo sempre crescente, si racconta la storia della bella Caterina e del perché le Agane sono entrate nei corsi d’acqua; la storia del giovane Tarcisio che si innamora di una donna un po’ speciale; del piccolo Martino che si imbatte in una strega/agana che trasforma i bambini in coniglietti. E poi ci sono gli Orcul, il Mazzarot, e tutte le atmosfere antiche di quando l’ascoltare una storia era magia, paura e gran divertimento. Come allora, quando nelle stalle si riunivano le famiglie per ascoltare i vecchi narratori, il contastorie di oggi saprà coinvolgere il pubblico di grandi e piccini.



Gli spettacoli sono gratuiti fino a esaurimento posti e verranno realizzati sempre anche in caso di maltempo.La prenotazione non è necessaria, ma i partecipanti verranno registrati sul posto nel pieno rispetto della normativa sanitaria vigente.