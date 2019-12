Teatro popolare a Pordenone

Domenica 8 dicembre, al Concordia di Pordenone, "Voia de lavorar saltime ‘dosso”, terzo appuntamento della Rassegna regionale di teatro amatoriale.



Di seguito il programma dei prossimi eventi:

Domenica 8 dicembre, al Concordia, "Voia de lavorar saltime ‘dosso”

terzo appuntamento della Rassegna regionale di teatro amatoriale

Domenica 17 novembre 2019 ore 16.00

Gruppo teatrale Ex Allievi del Toti di Trieste

Viva l’A… che numeri da La fortuna si diverte di Athos Setti

Adattamento di Roberto Tramontini

Regia di Paolo Dalfovo

Commedia in triestino

Domenica 24 novembre 2019 ore 16.00

Compagnia teatrale Il bazar degli strambi di Prata di Pordenone (PN)

Ti presento papà di Giuseppe Della Misericordia

Regia di Enzo Samaritani e Maria Grazia Di Donato

Commedia in italiano

Domenica 8 dicembre 2019 ore 16.00

Compagnia teatrale Dei Giovani di Trieste

Voia de lavorar saltime ‘dosso di Agostino Tommasi

Regia di Julian Scherla

Commedia in triestino

Domenica 22 dicembre 2019 ore 16.00

Gruppo Teatro e Musica “Parole note” di Roveredo in Piano (PN)

L’ospite gradito di Peppino De Filippo

Regia di Alessandro Gennaro

Commedia in italiano

Domenica 12 gennaio 2020 ore 16.00

Compagnia teatrale Cibìo di Chions (PN)

Orazio, l’ultimo conte de Cusan di Aldo Presot

Regia di Daniele Travain

Commedia in dialetto

Domenica 19 gennaio 2020 ore 16.00

Compagnia teatrale Melodycendo di Udine

Hotel a 9 stelle

Testo e regia di Nicola Fraccalaglio

Commedia in italiano

Domenica 26 gennaio 2020 ore 16.00

Compagnia teatrale I commedianti per scherzo di S. Cassiano di Brugnera (PN)

Il morto stà bene in salute di Gaetano Di Maio

Regia di Franco Segatto

Commedia in dialetto altoliventino

Domenica 9 febbraio 2020 ore 16.00

Compagnia teatrale La Risultive di Talmassons (UD)

Nemici come prima di Gianni Clementi

Regia di Andrea Chiappori

Commedia in italiano

Domenica 16 febbraio 2020 ore 16.00

Compagnia teatrale Teatro delle Piramidi di Maniago (PN)

Bamboccioni di Roberto D’Alessandro

Regia di Franco Puma

Commedia in italiano

Domenica 23 febbraio 2020 ore 16.00

Compagnia teatrale L’Armonia di Trieste

Una mentina? Da Il Metodo di Jordi Galceran

Adattamento e regia di Riccardo Fortuna

Commedia in triestino

Domenica 8 marzo 2020 ore 16.00

Compagnia teatrale Teatro Incontro di Trieste

Il clan delle vedove di Ginette Beauvais Garcin

Regia di Simonetta Feresin

Commedia in italiano

Domenica 15 marzo 2020 ore 16.00

Gruppo teatrale Nuda Scena di Pordenone

Otto attrici e un copione

Testo e regia di Carlo Pontesilli

Commedia in italiano