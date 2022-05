Teatro russo per sostenere l’Ucraina

La compagnia teatrale 'Emigrazia' di Trento, che riunisce cittadini russi residenti in Alto Adige, assieme a trentini appassionati della lingua e della cultura russa, è impegnata in questi mesi a proporre spettacoli di prestigiosi autori russi per raccogliere fondi in favore della popolazione Ucraina. Lo ha fatto il 27 marzo a Trento mettendo in scena ‘Notte prima di Natale’ di Gogol e lo farà il 29 maggio a Villa di Tissano, a Santa Maria La Longa, alle 18 con la rappresentazione ‘I manoscritti non bruciano’ in cui i fatti biografici del grande scrittore russo Michail Bulgakov saranno 'interrotti' da estratti delle sue opere più famose come 'Maestro e Margherita', 'Cuore di cane', 'Appartamento Zoikina', 'Guardia BIanca' e 'Morfina'.

Lo scrittore e drammaturgo russo subì a più riprese una severa censura dal regime sovietico a cominciare dal 1928 relativamente al testo 'Il Maestro e Margherita' che Bulgakov scrisse e riscrisse per tutta la vita in una lotta instancabile contro la censura. L'esito fu un racconto universale divenuto uno dei libri più amati del Novecento e ora al centro di varie iniziative culturali.

La pièce ha come regista Janna Konyaeva e avrà come cornice la splendida villa seicentesca di Tissano, dimora di campagna di varie famiglie nobili friulane e oggi location versatile che oltre a ospitare un ristorante e un albergo si presta a collaborazioni con associazioni e altre realtà per eventi culturali e ricreativi.

Il ricavato della serata (offerta libera da 10 euro, comprensivo di aperitivo) sarà devoluto alla parrocchia di Santa Maria la Longa per sostenere l'ospitalità di profughi ucraini nel paese. Le prenotazioni si possono fare al 331-1989453.