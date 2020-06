Teatro Stabile, c'è ancora tempo per i voucher o il rimborso

Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ricorda che è stato esteso al 18 giugno - come da normativa in vigore - il termine per richiedere i rimborsi e l’emissione di voucher per biglietti e abbonamenti agli spettacoli della stagione 2019-2020 annullati a causa dell’emergenza Covid-19.



La pratica può essere eseguita tramite la piattaforma web che lo Stabile regionale ha creato a questo scopo, oppure rivolgendosi alla Biglietteria del Politeama Rossetti che però - in ottemperanza alle norme di sicurezza per il contenimento dell’epidemia - riceve soltanto per appuntamento. Per ottenere l’appuntamento è sufficiente telefonare al numero 040-3593511.

Il servizio è rivolto a coloro che non hanno la possibilità di accedere al web: l’ingresso alla Biglietteria è contingentato e regolato fin dall’esterno.

Si raccomanda a chi si rivolgerà alla biglietteria di portare con sè i biglietti e gli abbonamenti da annullare.

Si raccomanda a coloro che ne hanno la possibilità, di prediligere l’operazione tramite piattaforma web, a cui si accede:

Per i BIGLIETTI dal link: https://www.ilrossetti.it/it/biglietteria/voucher-biglietti

Per gli ABBONAMENTI dal link: https://www.ilrossetti.it/it/biglietteria/voucher-abbonamenti



Tutti i voucher emessi (come da indicazione del DPCM del 10/04/2020 e successivi aggiornamenti) rimarranno validi per 18 mesi e saranno utilizzabili per l’acquisto di altri biglietti e abbonamenti sempre per spettacoli organizzati dallo Stabile regionale.