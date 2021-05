Teatro Stabile del Fvg, promozione speciale per gli studenti e gli abbonati

Vedere nuovamente il pubblico nelle sale, sentirne gli applausi, gioire dell’irripetibile trasmissione di emozioni che si verifica solo dal vivo, fra interpreti e spettatori: è una grande gioia per chi si occupa di spettacolo.

Per questo motivo il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia festeggia con il suo pubblico questo ritorno dal vivo, offrendo un’“Opportunità di Primavera” ai suoi abbonati e agli studenti.



Agli studenti - nel periodo di chiusura - lo Stabile si è rivolto con continuità, sentendoli vicini nell’impossibilità (come i teatranti) di lavorare “dal vivo” ed ha costuito proprio alla luce delle loro esigenze di studio alcune iniziative di produzione: ricordiamo le produzioni in streaming dedicate alla Storia del Novecento “Trieste e la memoria” sulla Shoah e “Ricordare, portare al cuore” sulle vicende del confine orientale, e infine “Vien dietro a me” per il Dantedì.



È dunque naturale invitarli alla riapertura dell’attività: per gli spettacoli “Il muro trasparente”, “Orgoglio e pregiudizio”, “Le eccellenti” e “Il Misantropo”, i primi in programma a maggio, potranno acquistare i biglietti al prezzo speciale di 3 euro. Sarà sufficiente recarsi alla biglietteria del Politeama Rossetti indicando i propri dati e la scuola o Università frequentata.Per gli abbonati, preziosissimi amici e interlocutori dello Stabile, l’offerta sarà declinata - non a caso - proprio sull’amicizia: ogni abbonato nella giornata in cui verrà a teatro – sempre per i primi quattro spettacoli di maggio – potrà invitare una coppia di amici, che accederanno con il biglietto speciale a 3 euro.Da martedì 4 maggio sarà possibile accedere all’ “Opportunità di Primavera” rivolgendosi alla biglietteria del Politeama Rossetti, che sarà aperta: da martedì a venerdì dalle 10 alle 18.30 e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. Da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli, la biglietteria lavora esclusivamente per le operazioni legate agli spettacoli in partenza.Ricordiamo che la capienza delle sale è ridotta per il contingentamento: per informazioni sulla disponibilità di posti e altre eventuali esigenze, invitiamo a contattare la biglietteria telefonicamente, al tel. 040.3593511.